La vila de la Jonquera s'ha vist afectada, aquest dimarts a la tarda, per un vessament accidental de gasoil a la via pública. Els fets han ocorregut, segons informa l'Ajunament, a l'estació de servei del carrer Salines, a la zona del polígon Vilella. efectius dels Bombers, Protecció Civil, emergències i diversos cossos policials treballen en el lloc dels fets per a evitar que el succés vagi a més en un dia molt complicat a causa de les altes temperatures. La Generalitat ha activat el Pla Transcat. Fonts de la Policia Local han explicat que el sinistre s'ha produït quan un camió cisterna, que transportava 33.000 litres de combustible, ha topat amb una biga de ferro i s'ha generat el vessament d'uns 6.000 litres.

⚠️ ALERTA ⚠️ S'ha produït una fuita de gasoil a l'estació de servei del carrer Salines al polígon Vilella. S'han mobilitzat Bombers, Policia Local, Mossos d'Esquadra, Policía Nacional, Brigada Municipal i Protecció Civil, i s'han tallat els accessos al polígon. Màxima precaució! pic.twitter.com/xwuxSM9JSm — Ajuntament de La Jonquera (@AjlaJonquera) 15 de junio de 2021