La Policia Local de la Jonquera, els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han denunciat el propietari d'un bar de la localitat per triplicar l'aforament màxim permès la nit del 12 de juny. Arran d'una inspecció policial del cos local, a l'interior del bar hi havia 68 persones, tot i que el màxim permès era de 25 persones a causa de les restriccions sanitàries actuals. La policia va anar al bar després de les queixes veïnals pels horaris de tancament i també per no respectar l'aforament. Una vegada a dins, la policia també es va trobar amb gent que estava fumant dins del local i que no es mantenien les distàncies entre persones ni a dins ni a fora.

La policia també ha tramitat una denúncia per incomplir les mesures de seguretat del local segons la normativa de jocs i espectacles.