Els Mossos d'Esquadra han detingut tres homes, d'entre 30 i 37 anys, per robar mercaderia d'un camió estacionat en una àrea de servei de la Porta Catalana, fugir en ser enxampats i protagonitzar una persecució de 7 quilòmetres per l'AP-7 conduint de forma temerària. Els fets van passar la matinada del 13 de juny, quan cap a tres quarts de tres, un camioner que estava aturat en aquest punt va sentir soroll a la part posterior. Quan va sortir de la cabina, va comprovar que li havien tallat la lona del remolc i s'havien endut part de les caixes de roba que transportava. Els mossos s'hi van desplaçar i van iniciar la recerca.

Els van localitzar al punt quilomètric 23 i els van fer senyals acústics i lluminosos perquè s'aturessin però el vehicle va fer cas omís i va accelerar per escapar. El cotxe va conduir de forma temerària durant una 7 quilòmetres per l'autopista fins que, a l'alçada de Borrassà, les dotacions policials van aconseguir aturar-lo. Un cop aturat, però, els tres ocupants van sortir corrent del cotxe i van travessar la via, posant en perill a la resta de conductors. Finalment, els mossos els van interceptar i detenir. Durant el registre, van trobar gran quantitat d'objectes que provenien del furt a l'interior del camió i material tipus, tisores, cúters, guants, etc. que suposadament els lladres utilitzen per cometre els robatoris. Els detinguts, tots ells amb antecedents, van passar a disposició del jutjat de guàrdia de Figueres el mateix 13 de juny. La policia els atribueix els delictes de furt a l'interior de vehicle, resistència i desobediència als agents de l'autoritat, danys i contra la seguretat viària (per originar un greu risc per a la circulació).