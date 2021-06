Els ocupants de diversos turismes que circulaven correctament per la carretera Nacional II, a l'altura de Pont de Molins, s'han vist sorpresos per l'avançament temerari de la persona que conduïa un vehicle familiar per sobre del carril d'incorporació a la cruïlla de Masarac i Vilarnadal. Els fets han ocorregut, aquest dissabte, a quarts de vuit del vespre. Tal com mostra el vídeo enregistrat pel copilot d'un dels turismes, el cotxe implicat en aquest succés, amb matrícula francesa, avança a tota velocitat per l'esquerra, arribant a traspassar, fins i tot, el límit del carril del costat contrari. La maniobra va fer frenar diversos vehicles que circulaven en direcció cap a la Jonquera. Les imatges mostren com la persona infractora s'incorpora de nou al seu vial de la dreta, en plena corba. Posteriorment, va fer un avançament en línia contínua després de la rotonda d'accés a Pont de Molins, abans del pont sobre la Muga.