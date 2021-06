Els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes, de 31 i 40 anys i de nacionalitat cubana, per robar bosses de mà distraient les víctimes a Figueres i la Bisbal d'Empordà i després fer petites compres amb les targetes de crèdit sostretes. Els fets es remunten al 5 de març quan una dona va denunciar a la comissaria de Figueres que una individus li havien pres la bossa de dins del cotxe quan sortia de comprar d'un supermercat. Els lladres van aconseguir distreure-la al pàrquing quan marxava amb el seu cotxe. Amb el mateix 'modus operandi', el 2 de juny a la Bisbal, un home va distreure una dona que sortia d'un supermercat i estava carregant la compra al vehicle.

En aquesta ocasió, la víctima va adonar-se de l'engany i va poder estirar la bossa de mà però no va poder evitar que se l'emportessin. Els lladres enganyen les víctimes quan un d'ells llença monedes o bitllets a terra, molt a prop d'ella, simulant que li han caigut i mentre es troba a l'aparcament d'un supermercat. Un cop distreta, una altra persona aprofitar per endur-se la bossa de l'interior del vehicle i fugen amb el cotxe. Un cop aconsegueixen la bossa amb les targetes bancàries, els lladres aprofiten per fer compres de petites quantitats, sense superar el límit permès –ni necessitar el número d'identificació- i d'aproximadament d'uns 50 euros. També fan extraccions fraudulentes als caixers.

En aquests dos casos, els lladres es van endur amb el botí documentació diversa, uns 400 euros i efectes personals. Amb les targetes de crèdit sostretes van fer compres, d’imports no superiors a 50 euros, en estancs de Figueres i de Sarrià de Ter.Els mossos van enxampar el primer dels implicats el 26 de maig a Cornellà de Llobregat. Els agents van identificar un home de 31 anys que tenia una ordre de detenció per part de la Unitat d'Investigació de Figueres i de la Bisbal. Al segon implicat el van detenir uns dies després, el 2 de juny, també en el marc d'una identificació. Tots dos, amb múltiples antecedents per fets similars, van quedar en llibertat amb càrrecs després de passar a disposició judicial.

La policia aconsella desconfiar, estar sempre alerta i evitar distraccions que tenen com a objectiu l’engany per robar les pertinences i denunciar en cas de ser víctima o testimoni d'un fet delictiu.