El jutjat d'instrucció número 7 de Sant Feliu de Llobregat ha decidit presó provisional sense fiança per a la dona que va matar la seva filla de 4 anys a Sant Joan Despí el 31 de maig. La causa està oberta per un delicte contra la vida i es concretarà homicidi o assassinat segons avanci la investigació. Segons han explicat a l'ACN fonts coneixedores, la dona ha declarat que la va ofegar amb una bossa de plàstic al matí. La nit anterior li havia donat una pastilla. C.R.E. ha confessat que portava dos o tres mesos amb la idea al cap i que la motivació té a veure amb el pare de la criatura, del qual n'estava separada feia temps.

Segons ella mateixa ha explicat, després de matar la nena, va trucar a l'escola per dir que la Yaiza no podria venir perquè estava malalta i també al seu centre de treball, a la Clínica Plató, amb el mateix argument. Fins i tot ha dit que va treure el gos a passejar. En declaració per videoconferència des de l'hospital, on ha estat ingressada després de suposadament intentar-se suïcidar amb pastilles, també ha indicat que després dels fets va trucar a un pàrquing que utilitzava per dir que no el volia renovar. La dona treballava a la Clínica Plató, d'on va poder treure les pastilles sense cap registre.

Els Mossos d'Esquadra van detenir-la el mateix 31 de maig a la tarda. Cap a dos quarts de set, els agents van rebre un avís segons el qual al pis hi havia dues persones mortes, la nena i la seva mare. Quan van arribat a l'indret, els policies van constatar que la filla era morta, però efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) van poder reanimar la mare. La dona va ser trasllada a l'hospital en estat molt greu. La hipòtesi inicial era que la dona havia causat la mort de la Yaiza amb pastilles i després s'havia intentat suicidar amb el mateix mètode, però aquest divendres ha declarat que l'havia ofegat amb una bossa de plàstic.