Un camió de gran tonatge ha quedat travessat, aquest dijous, a la carretera C-26, a l'alçada del nucli de Vilamorell, en el terme de Borrassà. La tractora i el remolc han fet la tisora a tocar la corba d'aquest indret. De resultes de l'accident, el trànsit d'aquest vial, que uneix la carretera N-260 amb l'N-II i l'AP-7, ha patit diverses restriccions. Per a treure el camió del vial ha calgut la intervenció dels Bombers i d'una grua especialitzada de l'empresa figuerenca Transports Padrosa. Segons les fonts consultades, no hi ha hagut ferits. Diversos operaris han hagut de retirar els líquids lliscants que ha perdut la tractora a causa del succés.