Els Bombers de la Generalitat han desplaçat una dotzena d'unitats dels diferents parcs de la comarca per aturar un incendi forestal que s'ha declarat, poc abans del migdia, a la zona del Mas de la Pena de Capmany. A més dels efectius terrestres, també hi actuen dos avions i un helicòpter. El foc afecta el Puig Mitjà i Serra Llobera. L'alcalde, Joan Fuentes, ha explicat que "l'arribada dels Bombers ha estat molt ràpida i esperem que, encara que bufa una mica de vent, es pugui controlar el més aviat possible". La fumera es visible des de diferents punts de la comarca.