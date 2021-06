L'Audiència de Girona ha jutjat aquest dimarts un acusat que s'enfronta a 18 anys de presó per maltractar, insultar, amenaçar i violar la parella al domicili on convivien a Roses. Segons les acusacions, van ser parella entre el novembre del 2017 i l'agost del 2018 i el processat li va fer viure un "clima de violència, control i humiliacions" constants: "És un maltractador i aquesta violència continuada va ser de tal intensitat que la víctima va pensar en suïcidar-se". L'acusat nega els fets i ha assegurat que "mai" la va colpejar ni la va obligar a mantenir relacions sexuals contra la seva voluntat. La defensa demana l'absolució. El judici ha quedat vist per a sentència.

"Em va començar a maltractar el segon dia", ha explicat la víctima al judici, que s'ha fet aquest dimarts a la secció quarta de l'Audiència de Girona. La dona ha relatat al judici que, poc després de començar la relació, van anar a viure junts a un domicili de la urbanització Santa Margarita de Roses. Segons el seu relat, l'home bevia molt i quan anava begut la maltractava, li treia el telèfon per evitar que demanés ajuda, la deixava tancada a casa i l'obligava a mantenir relacions sexuals.

La dona ha explicat que anava "sempre plena de morats" però que n'estava molt enamorada i sempre "el perdonava". Després de posar punt final a la relació, cap al mes d'agost del 2018, l'ara acusat li va dir de tornar a quedar per "poder ser amics": "Aquell dia em va tornar a colpejar i em va fer sang, i la meva germana em va convèncer perquè el denunciés".

Segons la fiscalia, "les discussions en l'àmbit familiar eren freqüents" ii, amb el pas del temps, la "conducta agressiva i controladora" de l'acusat es va agreujar: "De manera continuada, metòdica i deliberada, l'acusat va mantenir una actitud constant d'agressivitat i menyspreu, proferint-li frases humiliants i vexatòries". A més, també la colpejava, la pessigava i li llançava mobles al damunt. "En una ocasió, sense que es pugui determinar la data, li va llançar una tauleta de nit quan ella es va negar a introduir-se un consolador amb mel", exposa l'acusació pública.

La víctima també ha relatat que l'obligava a mantenir relacions sexuals contra la seva voluntat: "Jo no volia però em forçava".

La dona ha concretat que no s'atrevia a denunciar-lo però que li explicava a la seva germana, que l'intentava convèncer perquè el deixés i anés als Mossos d'Esquadra. A la germana, però, no l'han citat al judici com a testimoni. La víctima ha explicat que, durant la relació, va pensar en suïcidar-se per acabar amb el calvari que vivia.

L'acusat només ha respost a les preguntes de la defensa i ho ha fet per negar les acusacions. Ha assegurat que "mai" la va colpejar ni la va agredir sexualment. La defensa sosté que no hi ha cap prova que corrobori el relat de la víctima i que pugui desvirtuar la presumpció d'innocència: "Era una relació tòxica però ella la consentia". Per això, demana l'absolució.

El fiscal i l'acusació particular sostenen que el relat de la víctima és persistent i que no té cap intenció de perjudicar el processat: "L'únic que vol és que es faci justícia". Per això, sol·liciten al tribunal que el condemnin. La fiscalia l'acusa d'un delicte de maltractament habitual, un delicte lleu d'injúries, dos delictes de maltractament en l'àmbit de la violència sobre la dona, un delicte d'amenaces i un delicte d'agressió sexual. Demana 18 anys de presó i que indemnitzi la víctima amb 20.000 euros pel dany moral.

El judici ha quedat vist per a sentència.