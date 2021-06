Els Bombers van salvar ahir la vida a un ciclista que estava a punt de caure per un penya-segat de Roses i que havia quedat penjat en un pi.

L'home feia el camí de ronda i a l'altura de cala Rostella va accidentar-se. Els Bombers el van rescatar i va patir ferides de poca consideració.

El succés es va desencadenar cap a un quart de set de la tarda quan els efectius d'emergències van rebre l'alerta del ciclista que havia caigut al buit mentre feia el camí de ronda. Els Bombers varen activa dues dotacions així com l'helicòpter amb els Grae, els especialistes amb rescats. A lloc també s'hi va desplaçar el SEM i la Policia Local de Roses.

El van localitzar penjat per una branca on s'havia agafat en un penya-segat per sobre de cala Rostella, a Roses. Els Bombers van baixar per la paret fins a arribar a l'accidentat i el van assegurar perquè no caigués al buit.

En arribar els Grae, el van evacuar a una zona segura, al camí de ronda, per valorar si calia fer extracció amb gruatge des de l'helicòpter.

Finalment, el mateix ciclista va poder arribar pel seu propi peu fins a l'ambulància del SEM que l'esperava a peu de carretera. L'home presentava dolor al canell -tenia un possible fractura- i diverses contusions i rascades de poca consideració. Se'l va evacuar a un centre sanitari local on va ser tractat després de salvar la vida.