Els Mossos d’Esquadra van detenir, el dia 29 de maig, un jove de 23 anys, de nacionalitat espanyola i veí de Figueres, com a presumpte autor d’un delicte de robatori amb força, un delicte d’atemptat i un altre delicte de resistència i desobediència als agents de l’autoritat.

La matinada del 29 de maig un ciutadà va alertar als mossos de la comissaria de Figueres que havia vist com dos joves treien una bicicleta de l’interior del pati d’una casa situada a l’Avinguda Salvador Dalí d’aquesta població.

Els mossos, que patrullaven per aquell carrer en aquells moments, van fer recerca per la zona. De seguida van localitzar un jove que coincidia plenament amb la descripció facilitada pel testimoni, i que anava en bicicleta. Els agents el van identificar, però el jove els va agredir sense causar-los lesions greus i es va resistir a la detenció.

Amb posterioritat els mossos van comprovar que efectivament havien sostret la bicicleta de la cuina. Els lladres havien accedit saltant la tanca de la porta que estava tancada amb un carenat.

La investigació no es dona per tancada i no es descarten més detencions.

El detingut, a qui li consten antecedents, va passar el dia 30 de maig a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Figueres, qui va decretar la seva llibertat amb càrrecs.