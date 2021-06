Un accident de trànsit múltiple deixa un carril tallat a l'AP-7 a Biure.

El sinistre viari s'ha produït poc després de dos quarts de sis de la matinada a l'autopista en sentit nord, cap a la Jonquera.

Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat els Mossos d'Esquadra de Trànsit i el SEM

Han xocat sis vehicles i segons el Servei Català de Trànsit, el sinistre s'hauria produït perquè un dels vehicles ha xocat contra un objecte o animal que hi havia a la via. I després la resta dels cotxes s'han accidentat. No hi hauria hagut ferits en el sinistre segons Trànsit.

Arran del succés, s'ha tallat un dels carrils de l'autopista en direcció França i això causa mig quilòmetre de retenció a la zona.