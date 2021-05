La Guàrdia Urbana de Figueres ha detingut tres homes amb ordres de crida i cerca pendents en dos dispositius conjunts amb els Mossos a la zona oest i la Marca de l'Ham. Els fets van passar aquest dijous a la tarda. Durant l'actuació al carrer Doctor Ferran, al sector oest, el fort desplegament policial va permetre localitzar un dels arrestats, que va intentar escapar i que també ha acabat denunciat per desobediència a agents de l'autoritat. Els agents van aconseguir atrapar-lo enmig d'una persecució i el van immobilitzar. La situació va provocar que molts veïns es concentressin a la zona i la detenció es produís enmig de crits d'alguns i aplaudiments d'altres.

A banda dels detinguts, el dispositiu també va acabar amb dues denúncies per manca d'assegurança, dos més per no tenir l'ITV, 12 per no dur mascareta, tres per tinença de substàncies estupefaents, tres esbrinaments de domicili, una citació judicial i una motocicleta al dipòsit per no tenir plaques de matrícula.