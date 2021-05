Els Mossos d’Esquadra van detenir ahir un home de 19 anys i un menor d’edat, com a presumptes autors de 26 robatoris amb força a interior de vehicle. En la mateixa investigació el passat 23 de maig es va detenir un altre home de 19 anys, veí de l’Escala, com a presumpte autor d’un delicte de receptació.

La matinada del passat 23 de maig es van produir 26 robatoris a l’interior de vehicles quan es trobaven estacionats en dotze carrers de la mateixa zona de l’Escala.

Tots els vehicles tenien el vidre del conductor o de l’acompanyant trencat, segurament amb un objecte metàl·lic tipus martell de vidres o tornavís. Els cotxes estaven tots regirats i els propietaris van trobar a faltar monedes, roba, ulleres de sol i altres petits objectes.

A la una del migdia del mateix dia es va rebre l’avís que dos joves haurien entrat dins una casa del carrer Pi i Maragall, possiblement amb la intenció de robar.

Els mossos van fer comprovacions a la casa, que tenia els accessos oberts i amb signes de forçament. Dins van localitzar un tornavís, una navalla, llanternes i diverses ulleres de sol amb les seves fundes, que coincidien amb la descripció de les sostretes als turismes aquella matinada. Concretament, una de les ulleres localitzades al domicili estava valorada en 1.000 euros.

Els mossos no van trobar ningú dins l’habitatge, però van iniciar un dispositiu de vigilància per preservar els objectes sostrets localitzats a la casa i detenir els presumptes autors. La mateixa tarda els agents van veure com un jove entrava al jardí de la casa ocupada i el van identificar i detenir com a presumpte receptador dels objectes sostrets.

La investigació va concloure ahir amb la detenció dels dos autors dels 26 robatoris. El detingut pel delicte de receptació va quedar en llibertat després de declarar a la comissaria amb l’obligatorietat de presentar-se davant del jutge quan sigui citat.

Respecte el detingut pels robatoris a l’interior dels vehicles, a qui li consten antecedents, passarà avui a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Figueres.

El menor d’edat serà citat properament per declarar davant la Fiscalia de Menors de Girona.