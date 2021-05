Un incendi en una empresa de Vilamalla va obligar ahir a la nit a mobilitzar fins a 11 dotacions dels Bombers.

La companyia s'encarrega a fabricar bàscules de gran tonatge i peses i està situada al carrer Molló del polígon empordanès.

L'avís del foc es va donar quan faltaven vuit minuts per les deu de la nit i en arribar-hi, els Bombers es van trobar que el foc afectava el sector dedicat a la pintura, un espai d'uns 200 metres quadrats.

La flama no era molt intensa i gràcies al treball dels efectius d'extinció d'incendis, pels volts de dos quarts d'onze ja es va poder donar per controlat. Un cop extingit, els Bombers van certificar que l'estructura de formigó d'aquesta àrea de l'emrpesa no havia quedat afectada. Tampoc es va haver de lamentar cap ferit.

Arran del succés també es van activar el SEM i els Mossos d'Esquadra.