Diumenge 23 de maig a la tarda, concretament a les 18.06, s'ha donat l'avís d'un foc al camp del costat de la riera Rec Susanna que limita el municipi de Vilafant amb Figueres, molt a prop de l'escola l'Amistat.

Cinc dotacions de bombers s'han desplaçat al lloc del succés per apagar el foc, tot i que sembla que no afectarà a les cases del voltant de la zona. La Policia Local de Vilafant ha aturat el trànsit de la via, tot i que molts veins han anat molt a prop del camp per veure d'on venia aquell fum.

Segons fons dels Bombers, se sospita que hagi pogut ser una crema de matolls a baixa intensitat que, a causa de la sequera del camp, s'ha pogut propagar.