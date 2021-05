Els Mossos d'Esquadra, amb la col·laboració de la Policia Local de Llançà, han aconseguit desallotjar sis persones que s'havien acomodat il·legament en un apartament del municipi costaner. Van ser uns veïns de Llançà mateix que van alertar la policia que en una casa del carrer de la Coma presumptament hi havia allotjats inquilins, quan es tracta d'un immoble de segona residència i els seus propietaris ara mateix no es troben al poble. Efectius dels dos cossos policials van acudir a l'adreça indicada i van descobrir que, efectivament, a l'interior d'un dels habitatges hi havia moviment de gent. En ser requerits pels agents, van sortir les sis persones que hi havia dins l'apartament, tots ells homes, d'entre 17 i 31 anys. Els agents van poder-ne identificar cinc, perquè un d'ells va fugir corrents.

Segons fonts policials, els ocupants de la casa van dir que hi havien accedit perquè van trobar una clau posada al pany de la porta, però investigacions posteriors van permetre descobrir que aquesta versió era falsa, ja que una de les portes del balcó havia estat forçada. Quan van abandonar l'habitatge, els ocupants van sortir amb una maleta, que va ser escorcollada pels policies. Ara s'està investigant si el contingut de la maleta pot tenir relació amb algun delicte de robatori, ja que entre els objectes hi havia una videoconsola Xbox, videojocs, un robot aspirador i una serra caladora.

Els Mossos d'Esquadra han informat que els ocupants van deixar l'immoble de forma voluntària, sense que es produís cap incident. D'un temps ençà, la policia de la Generalitat realitza patrullatges específics en urbanitzacions i zones comercials per evitar i prevenir ocupacions il·legals.