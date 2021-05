Mossos d’Esquadra de la comissaria de Figueres van detenir el dia 17 de maig un jove de 19 anys, veí de Castelló d’Empúries, com a presumpte autor de dos delictes de robatori amb violència i intimidació en dues botigues d’esports. El primer dels fets va succeir, al voltant de les set de la tarda del mateix dia 17, en una botiga d’esports del carrer Ample de Figueres. Els mossos van saber que dos joves havien entrat a l’establiment i que s'havien interessat en diversos articles. Seguidament, van passar per caixa i quan la dependenta va embossar els productes, van intentar agafar la bossa i fugir sense pagar. No ho van aconseguir i llavors un d’ells va agafar dues dessuadores i va empentar una treballadora, que va caure a terra quan intentava aturar-los.

Minuts més tard i en una altra botiga d’esports al carrer Pella i Forgas va entrar un jove i va agafar diverses peces de roba i unes sabatilles. Segons fonts policials, quan la caixera va posar tots els articles dins una bossa, el jove va intentar agafar-la i fugir. La dona, que sospitava de les estranyes intencions del comprador, va intentar retirar la bossa, però el lladre va fer-li una estrebada i va aconseguir sostreure-la.

Arran de la descripció facilitada per les víctimes i les característiques dels fets, tot apuntava que es podia tractar del mateix lladre. Cap a dos quarts de deu del vespre, va entrar un home a la comissaria dels Mossos per interessar-se per la detenció d’un conegut. Els agents es van adonar que l’home coincidia amb la descripció del sospitós dels robatoris i vestia la roba sostreta que es detallava a les denúncies. Va quedar detingut per la seva presumpta relació amb els delictes.

Aquest noi, amb antecedents, va passar el dia 18 de maig a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Figueres.