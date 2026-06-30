“Nos gusta VIAJAR a... Portugal”: així va ser la trobada que va reunir experts per descobrir la cultura, la gastronomia i la identitat portuguesa
El Moco Museum Barcelona va acollir una nova edició de les trobades boutique de VIAJAR. Aquesta vegada, la conversa sobre identitat, gastronomia, literatura, art i turisme va mostrar una visió contemporània i profunda del país veí.
María José Cayuela
L’històric Palau Cervelló, seu del Moco Museum Barcelona, va acollir una nova edició de les trobades boutique de VIAJAR dedicades a descobrir destinacions a través de les persones que millor les coneixen. En aquesta ocasió, Portugal va ser el protagonista d’una conversa que va reunir experts en turisme, cultura, gastronomia, art i literatura per reflexionar sobre la identitat d’un país que ha sabut reinventar-se sense perdre les seves arrels. Entre obres de Banksy, Basquiat o Warhol, mig centenar d’assistents van participar en una vetllada que va acabar confirmant una idea compartida per tots els ponents: Portugal continua sent una invitació permanent al viatge.
Josep Maria Palau, director de VIAJAR, va moderar una taula rodona en què van participar Pedro Oliveira, director del Moco Museum Barcelona; Maria de Lurdes Vale, representant de Turisme de Portugal; Isabel Soler, professora de la Universitat de Barcelona i una de les principals especialistes espanyoles en cultura portuguesa; i Sofía da Costa Moura i André Gomes, propietaris del restaurant portuguès Porco Preto a la ciutat comtal.
L’elecció del lloc no va ser casual. El Moco Museum ocupa l’històric Palau Cervelló, un palauet del segle XVI situat en ple barri de la Ribera. El museu, dirigit a Barcelona pel portuguès Pedro Oliveira, s’ha convertit en un dels espais culturals més visitats de la ciutat gràcies a una col·lecció que reuneix obres d’artistes com Banksy, Andy Warhol, Jean-Michel Basquiat, Keith Haring o Yayoi Kusama. Després de la conversa, els assistents van poder gaudir d’una visita guiada exclusiva pel museu de la mà del seu director..
Un país que ha canviat la manera de veure’s a si mateix
La conversa va arrencar amb una reflexió de Josep Maria Palau sobre com ha evolucionat la percepció internacional de Portugal durant els últims quinze anys. A partir d’aquí va prendre la paraula Maria de Lurdes Vale, que va convidar els assistents a reflexionar sobre el significat mateix del viatge. “Importa més el camí que el viatge”, va afirmar.
Per a la representant de Turisme de Portugal, viatjar significa descobrir els altres, descobrir-se a un mateix i mantenir viva la capacitat de sorpresa. “Viatjar ens permet tornar a mirar el món amb els ulls d’un nen”.
La conversa va derivar cap a la transformació que ha experimentat Portugal en les últimes dècades. Pedro Oliveira va destacar que el país ha sabut reinventar-se després dels anys més difícils de la crisi econòmica. “Portugal és un lloc especial i únic al planeta. Els portuguesos expressen milers d’anys d’història en una forma molt particular de viure”, va explicar. “Després de la crisi ens vam haver de reinventar. Vam començar a reivindicar la nostra història, la nostra capacitat d’adaptació i l’experiència de generacions de portuguesos que van emigrar arreu del món i van canviar la percepció internacional del nostre país”.
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“Després de la crisi ens vam haver de reinventar. Vam començar a reivindicar la nostra història, la nostra capacitat d’adaptació i l’experiència de generacions de portuguesos que van emigrar arreu del món i van canviar la percepció internacional del nostre país”.
Portugal, una terrassa oberta al món
La professora Isabel Soler va aportar una mirada històrica i literària per explicar aquesta identitat tan singular: “He vist aquest canvi molt de prop. Portugal va necessitar molts anys per refer-se de les ferides de la guerra, però mai no va deixar de mirar cap enfora”, va assenyalar.
Soler va recordar una imatge de l’escriptor Vergílio Ferreira que considera especialment reveladora: “Portugal és una terrassa sobre el mar que mira cap a l’infinit”. Una metàfora que resumeix, segons la professora, l’essència d’un país profundament lligat a l’exploració i al viatge.
“Quan era estudiant imaginava Portugal com un gran cargol que portava a l’esquena tot el pes del seu passat. Tanmateix, va ser el país que va aprendre a navegar i que durant segles va explicar el món a la resta d’Occident”.
Maria de Lurdes Vale va coincidir amb aquesta visió oberta i cosmopolita: “Som un poble que viatja i que es relaciona amb moltes cultures. Forma part de la nostra manera d’entendre la vida”.
La conclusió va arribar de la mà de Josep Maria Palau, que va resumir l’esperit de la conversa amb una frase que va acabar convertint-se en un dels missatges centrals de la jornada: “Portugal és una invitació a viatjar per tota la seva riquesa històrica i cultural”.
Els llocs que millor expliquen Portugal
Quan el moderador va preguntar quina imatge apareix primer a la ment de cadascú quan pensa en Portugal, les respostes van dibuixar un mapa emocional del país. Per a André Gomes, natural de Póvoa de Varzim, a uns trenta quilòmetres de Porto, la resposta va ser immediata. “Penso en la Costa Vicentina. És natura en estat pur. Allà els llocs se senten, s’oloren i es viuen. És una part molt emocional de Portugal”.
Pedro Oliveira va triar el nord del país. “Ara conec millor Portugal vivint a Espanya que quan hi vivia. Per a mi, Braga és la porta d’entrada al Parc Nacional de Peneda-Gerês, un paisatge que em continua semblant espectacular. També penso en Matosinhos, on vaig néixer. L’olor de l’Atlàntic és diferent. És una cosa que no trobo al Mediterrani”.
Per la seva banda, Isabel Soler va respondre a través de la literatura i la memòria: “Cada vegada que arribo a Lisboa saludo Camões. Després vaig al Museu Nacional d’Art Antic per retrobar-me amb la història del país i acabo a Belém menjant pastissos de nata. Són rituals que formen part de la meva relació amb Portugal”.
Molt més que bacallà i pastissos de Belém
La gastronomia va ocupar una part important de la conversa. En ser preguntada per l’equilibri entre tradició i innovació, Sofía da Costa Moura, originària de Lousada, va explicar com ha evolucionat la cuina portuguesa: “Les noves generacions ens hem format, hem viatjat i hem après altres tècniques i altres maneres de cuinar. Continuem sent molt tradicionals, però també estem oberts a noves influències, sempre respectant el producte”.
Des de l’experiència de Porco Preto, el restaurant que tots dos dirigeixen a Barcelona, observa una curiositat creixent per part dels clients. “Molts arriben buscant plats tradicionals, però estan oberts a descobrir noves interpretacions i noves maneres d’entendre la gastronomia portuguesa”, afirma da Costa.
André Gomes va afegir que el canvi també es percep en la manera de presentar els productes portuguesos fora de les seves fronteres. “Estem molt més oberts a compartir la nostra identitat amb el món. Els nostres vins, els nostres productes i també el porco preto, el porc ibèric de raça alentejana que dona nom al nostre restaurant”.
Quan Josep Maria Palau va demanar als participants que triessin un plat capaç de definir Portugal, Sofía va optar per unes postres molt concretes: “El Pudim Abade de Priscos. És un postre tradicional elaborat amb vi de Porto, canyella i altres ingredients que representen molt bé la nostra tradició gastronòmica”.
Maria de Lurdes Vale va triar una cosa molt més quotidiana: “Les sopes. En qualsevol restaurant portuguès sempre trobaràs diverses opcions. Sopes de tomàquet amb ou, de peix, de marisc, de cigrons o de grelos. Als portuguesos ens encanten les sopes”.
Literatura, art i saudade
La literatura també va aparèixer com una de les millors portes d’entrada per comprendre el país. “Portugal és probablement l’únic país europeu on la poesia continua tenint una enorme presència popular”, va explicar Isabel Soler.
Entre les seves recomanacions hi figuraven José Saramago, “una veu crítica imprescindible per entendre Portugal”; António Lobo Antunes, fonamental per comprendre les conseqüències de la guerra colonial; i Afonso Reis Cabral, representant d’una nova generació d’escriptors portuguesos. La professora va destacar especialment la seva novel·la Pão de Açúcar, inspirada en un cas real ocorregut a Porto i convertida en una de les obres més rellevants de la literatura portuguesa recent.
L’art va ser un altre dels grans protagonistes de la conversa. Pedro Oliveira va recordar que Portugal ha mantingut una relació constant amb les avantguardes internacionals. “Portugal sempre ha estat a prop dels grans moviments artístics. En arquitectura, disseny, pintura o art contemporani tenim creadors que es troben entre els millors del món”.
“L’art forma part de la història de les persones i dels llocs”, va afegir Maria de Lurdes Vale. “També és una manera de transformar destinacions”.
Un país al qual sempre ve de gust tornar
La vetllada va concloure parlant de dos conceptes inseparables de la cultura portuguesa: el fado i la saudade. Més que una simple nostàlgia, la saudade expressa l’enyorança d’alguna cosa que va existir, que es va perdre o fins i tot que mai no va arribar a passar. Una emoció difícil de traduir i que molts consideren una de les claus per entendre el caràcter portuguès.
Potser per això Portugal deixa una empremta tan particular en qui el visita. Perquè, més enllà dels tòpics coneguts, el país ofereix una diversitat difícil d’abastar en un sol viatge. Des dels penya-segats salvatges de la Costa Vicentina fins als boscos i cascades del Parc Nacional de Peneda-Gerês. Des dels carrers històrics de Lisboa i els miradors sobre el Tajo fins a l’atmosfera atlàntica de Porto i Matosinhos. Des dels monestirs de Belém fins a les vinyes del Douro, passant per pobles medievals, platges infinites i ciutats que han sabut reinventar-se sense renunciar a la seva identitat.
Al llarg de la conversa, cada participant va aportar una peça diferent d’aquest mosaic. La història, la literatura, l’art, la gastronomia, el paisatge o la manera de relacionar-se amb el món. Juntes van dibuixar la imatge d’un país que ha deixat enrere vells clixés per convertir-se en una de les destinacions culturals més interessants d’Europa.
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