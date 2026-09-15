Crisi educativa a Catalunya
Els sindicats de la vaga desconfien del compromís d’Illa d’invertir el 6% del PIB en educació: «No pot ser cap altra promesa»
Aquest dissabte hi ha convocada un nova Assemblea Educativa de Catalunya (AEC) en la qual es debatrà i decidirà el full de ruta de les pròximes mobilitzacions, inclosa la possibilitat de noves jornades de vaga
Illa promet el 6% del PIB en educació per aturar la crisi i demana unitat per frenar l’auge ultra
Catalunya activa un pla per climatitzar totes les escoles i 50 residències en cinc anys
Helena López
L’anunci aquest dilluns del president Illa d’avançar cap a una inversió del 6% del PIB en educació –tal com estableix la mateixa Llei d’Educació de Catalunya (LEC)– ha estat rebut com un canvi rellevant de discurs –és la primera vegada que un president ho posa sobre la taula–, però també amb cautela per part d’Ustec, el principal sindicat de l’escola pública, que reclama que el compromís es tradueixi en terminis, pressupost i mesures concretes.
Des d’Ustec –una de les organitzacions convocants de la vaga de dimarts passat– subratllen que el canvi de posició del Govern arriba després d’anys de mobilitzacions, vagues i pressió sostinguda «per part de docents, famílies i altres col·lectius». El seu principal retret és que, sense un calendari vinculant, «el 6% corre el risc de convertir-se en una nova declaració d’intencions». Entre les demandes plantejades figura la necessitat de fixar objectius anuals, garantir partides pressupostàries a partir del 2027 i establir una prioritat clara per a la xarxa pública.
Un dels principals debats se centra ara en com s’ha d’articular la negociació «àmplia» que Illa també planteja obrir. Des d’Ustec assenyalen que el Consell d’Educació de Catalunya «pot funcionar» com a espai de participació i debat, però la presència de les patronals de l’ensenyament concertat als òrgans generals de participació és, a ulls d’Ustec, un dels punts de fricció.
Cinc grans fronts
A més d’establir un full de ruta per assolir el 6% del PIB, des d’Ustec reclamen evitar el tancament de grups a la xarxa pública, millorar la planificació de l’oferta, combatre la segregació escolar i avançar cap a una «gratuïtat efectiva». També es demana de reforçar la xarxa pública d’educació de 0 a 3 anys i la formació professional pública.
Des d’Ustec insisteixen també en la necessitat de reforçar l’educació inclusiva, establint una reducció progressiva de les ràtios que tingui en compte tant l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu com la matrícula sobrevinguda durant el curs.
Compromisos pendents
A més de les noves negociacions, des d’Ustec recorden que existeixen compromisos anteriors encara pendents d’aplicació completa. Entre ells es troben millores salarials, el retorn de determinades quantitats vinculades als estadis docents, el reforç dels recursos destinats a l’educació inclusiva o els plans per reduir la burocràcia.
Així, la distància entre l’anunci polític i la seva concreció serà una de les qüestions que es tractarà aquest dissabte en la nova Assemblea Educativa de Catalunya (AEC) en la qual els docents debatran i decidiran el full de ruta de les pròximes mobilitzacions, inclosa la possibilitat de noves jornades de vaga. Allà es veurà l’efecte en els docents dels anuncis d’Illa qui, a més del 6% del PIB per a educació, va anunciar una inversió de 100 milions perquè un centenar de centres estiguin condicionats el 2028 i la «mobilització» de fins a 2.500 milions per la via publicoprivada per «garantir el confort» a les 2.530 escoles públiques de Catalunya.
Des de la CGT –un altre dels sindicats de la vaga amb un paper important en l’AEC– apunten que la climatització és urgent, i ha de fer-se durant aquest curs. «L’emergència climàtica avança a passos de gegant i no podem mantenir uns centres educatius caducs en els que es posa en risc a tota la comunitat educativa, tant alumnat com treballadores», apunta Laura Gené, secretària general de la Federació d’Ensenyament de CGT Catalunya.
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