Judici a Barcelona
Un professor d’hípica d’Arenys de Munt accepta una condemna de 29 anys de presó per abusar sexualment de set menors
Lluís P. G. era el propietari del Centre Natural Eqüestre l’Espiga quan van ocórrer els fets, entre el 2019 i el 2022
A un noi, també alumne, el va humiliar i va vexar en ficar-li per força a la boca excrements de cavall, segons la fiscalia
La «secta» del pederasta d’Arenys de Munt: violacions, pallisses i mentides
J. G. Albalat
Un professor i propietari del Centre Natural Eqüestre l’Espiga de Arenys de Munt, Lluís P. G., de 42 anys i més conegut com a ‘Luixi’, ha acceptat una pena de 29 anys i cinc mesos de presó per abusar sexualment de set menors i humiliar un altre alumne, al qual va introduir per força a la boca excrements de cavall. En el breu judici que es va celebrar aquest dilluns, l’acusat va admetre els fets i es va conformar amb la pena sol·licitada per la Fiscalia. La condemna més gran, de sis anys de presó, se li imposa per agredir sexualment una adolescent de 15 anys a l’autocaravana on vivia, «aprofitant-se de la seva posició de professor i responsable de l’establiment», i demanar-li en «nombroses ocasions» que li enviés fotografies i vídeos de caràcter eròtic, coneixent perfectament l’edat de la víctima.
A l’acusat no només se li atribueixen diversos delictes continuats d’abús sexual a menors de 16 anys, tres amb penetració, sinó també exhibicionisme, elaboració de pornografia infantil i tracte degradant. A més de la pena de presó, haurà de complir un període de llibertat vigilada i indemnitzar les víctimes amb quantitats que oscil·len entre el 2.000 i els 18.000 euros. Per aconseguir l’acord, la Fiscalia ha acceptat aplicar a Lluís P. G. l’atenuant de confessió, en admetre els fets, i la de reparació parcial del dany, pel pagament de part de les indemnitzacions.
Entre el 2015 i l’11 d’abril del 2023, Lluís P. G. es dedicava a la cria i doma de cavalls i a l’ensenyament de l’hípica. No només feia de gerent del centre, sinó també de professor d’hípica. Durant aquell temps, segons l’escrit de conformitat de la fiscalia a què ha tingut accés El Periódico, del mateix grup editorial que l'EMPORDÀ, entre el 2019 i el 2020, el processat, «aprofitant l’ascendència que tenia com a professor i la notòria diferència d’edat que intervenia amb les seves alumnes», va ordir «un pla per guanyar-se la confiança de les menors i, sota l’aparença d’una suposada relació sentimental, aconseguir mantenir relacions sexuals», fer-los tocaments al cos i tocar-los les natges sense el seu consentiment.
A l’autocaravana
L’1 de gener del 2021, Lluís P. G. va convèncer una de les víctimes, que llavors tenia 15 anys, perquè l’acompanyés a la seva autocaravana a fi d’ensenyar-l'hi. Una vegada allà, ambdós es van estirar al llit i, «mogut per un interès libidinós i amb l’ànim d’atemptar contra la llibertat sexual» de l’adolescent, la va abraçar, va començar a mossegar-li l’orella i a fer-li petons al coll i la boca. Ella li deia que no sabia què fer. Ell li va respondre: «Deixa’t portar», per després posar-li la mà sota de la roba i abusar d’ella. El processat va parar al cap d’una estona en sentir sorolls d’una dona fora de l’autocaravana.
Però aquesta no va ser l’única ocasió en què l’acusat es va aprofitar d’aquesta mateixa adolescent. Meses després, en una situació similar, va mantenir relacions sexuals completes amb ella, amb «ànim d’atemptar contra la seva llibertat sexual». Segons l’escrit del fiscal, el professor d’hípica va mantenir durant mesos converses de caràcter sexual amb l’adolescent, fins i tot quan ja tenia 16 anys, a través de l’aplicació WhatsApp. En el transcurs d’aquestes, l’acusat li va demanar en nombroses ocasions que li enviés fotografies i vídeos de contingut sexual. La menor va accedir i li va enviar unes 20 imatges en les quals apareixia nua i en actitud sexualment suggeridora. Després, el processat li va enviar una foto del seu penis. Aquesta víctima pateix des d’aleshores un quadre compatible amb un trastorn d’estrès posttraumàtic estabilitzat en fase de seqüela moderada-greu.
Guanyar-se la seva confiança
Anteriorment, a finals del 2019, el processat ja havia mantingut una actitud semblant amb una altra jove de 16 anys que va començar a freqüentar l’hípica. Com feia amb altres menors, Lluís P. G. va començar a guanyar-se la seva confiança, fent-la sentir-se especial mitjançant floretes i missatges a les xarxes socials, permetent fins i tot que realitzés funcions de monitora i recollint-la en el seu propi cotxe a casa seva. Al casal de l’estiu del 2019, aprofitant que dormien en tendes de campanya, l’acusat es va apropar a la jove i va abusar sexualment d’ella. Després d’aquell període estival, la va convèncer perquè anés a dormir al seu domicili i, «buscant més intimitat», precisa l’acusació, li va preguntar sobre les seves relacions sexuals anteriors, i ella li va confessar que era verge. Després, sense que es pugui determinar la data, van mantenir relacions sexuals a la caravana de l’acusat, situacions que es van repetir en diverses ocasions. Amb dues menors més també va mantenir relacions sexuals i a la resta de les víctimes els va realitzar tocaments a les natges o els grapejava el cul.
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