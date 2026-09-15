Troballa
Descobreixen a Terol el que seria el primer «diplodocus» que va habitar Europa fa més de 150 milions d'anys
Investigadors de la Fundación Conjunt Paleontològic de Terol-Dinópolis identifiquen per primera vegada, mitjançant una publicació científica, fòssils de l'emblemàtic Diplodocus fora de Estados Unidos. Les restes procedeixen de El Castellar
Redacción
Paleontòlegs de la Fundació Conjunt Paleontològic de Terol-Dinópolis han descrit fòssils d'un dinosaure sauròpode procedents del jaciment La Tejería al municipi de El Castellar (Terol). Els resultats de la seva investigació, publicats recentment a la prestigiosa revista científica Journal of Vertebrate Paleontology, han permès identificar aquestes restes com a pertanyents al gènere Diplodocus; un dinosaure que, fins ara, únicament havia estat reconegut al Juràssic de Norteamérica.
Els sauròpodes, coneguts popularment com a «colls llargs», constitueixen un dels grups més característics de dinosaures. En general, eren animals herbívors, quadrúpedes, amb cua i coll llargs, i un cap relativament petit en relació amb la longitud total del seu cos. Dins d'aquest grup, els diplodòcids destaquen principalment per les seves cues extremadament llargues.
L'exemplar estudiat de El Castellar procedeix de sediments que daten de finals del període Juràssic, fa uns 150 milions d'anys, i està representat per catorze vèrtebres, pertanyents a la regió mitjana i posterior de la cua, i per diversos xebrons —uns ossos que s'articulen amb la part inferior de les vèrtebres—. El seu estudi ha permès identificar-lo com a pertanyent al gènere Diplodocus, classificant-lo com a Diplodocus sp.
La cua de Diplodocus presenta un conjunt de característiques anatòmiques distintives entre les quals destaquen les grans cavitats pneumàtiques a les vèrtebres, els centres vertebrals allargats sense crestes laterals, els solcs longitudinals profunds a la superfície inferior de les vèrtebres i els xebrons bifurcats.
Diplodocus és un dels dinosaures més reconeixibles de la cultura popular des del seu descobriment a Estats Units el 1878. Per això, i ja des de començaments del segle XX, rèpliques del seu esquelet s'exhibeixen als principals museus d'història natural del món, convertint-se en un símbol de la paleontologia mundial. La seva presència en exposicions i produccions audiovisuals sobre dinosaures ha contribuït a convertir-lo en un dels «llangardaixos terribles» més coneguts pel públic en general.
Sergio Sánchez Fenollosa, investigador de la Fundació Dinópolis i primer autor de l'article, explica que «l'estudi anatòmic i les anàlisis evolutives realitzades ens han permès identificar l'exemplar de El Castellar com a pertanyent al gènere Diplodocus. Es tracta d'un dels diplodòcids més complets descoberts fins avui a Europa i constitueix la primera evidència d'aquest gènere fora de Norteamérica. Aquesta troballa proporciona una de les proves paleontològiques més sòlides d'episodis de dispersió i intercanvi faunístic entre tots dos continents a través del proto-Océano Atlántico durant el Juràssic Superior. A més, aquest descobriment ens permet comprendre millor els ecosistemes mesozoics ibèrics i la diversitat de dinosaures sauròpodes que habitaven a l'Europa juràssica».
Per la seva banda, Alberto Cobos, director-gerent de la Fundació Dinópolis i coautor d'aquest article, destaca que «el Diplodocus de El Castellar va tenir aproximadament 25 metres de longitud, cosa que el converteix en un altre dels grans sauròpodes gegants del Juràssic de Espanya, juntament amb altres dinosaures sauròpodes de Terol amb característiques molt diferents de les dels diplodòcids, com són Turiasaurus i Losillasaurus, entre d'altres. Els fòssils de tots aquests dinosaures, inclosos els del nou Diplodocus i que fan de Terol un lloc de referència per al coneixement d'aquesta gran diversitat, s'exhibeixen actualment a la sala dels dinosaures del Museo Aragonés de Paleontologia a Dinópolis, a Terol».
L'article científic s'ha publicat a la revista internacional estatunidenca Journal of Vertebrate Paleontology i es titula «Intercontinental evidence of the iconic genus DiplodocusMarsh, 1878 (Dinosauria, Sauropoda)». Els autors són els paleontòlegs de la Fundació Conjunt Paleontològic de Terol-Dinópolis Sergio Sánchez Fenollosa, Josué García Cobeña i Alberto Cobos.
Aquesta publicació forma part de les investigacions del Grup d'Investigació E04-23R FOCONTUR, finançat pel Govern d'Aragó, i de la Unitat de Paleontologia de Terol, finançada pel Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats (Govern d'Espanya).
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