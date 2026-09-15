Amazon sorprèn amb una casa prefabricada de dos pisos i fins a quatre dormitoris per menys de 16.000 euros
El model modular de la marca Generic costa 15.910,44 euros, es pot configurar amb dos, tres o quatre dormitoris i incorpora instal·lacions elèctriques i de fontaneria preparades de fàbrica
Trobar una casa per menys de 16.000 euros sembla pràcticament impossible en l'actual mercat immobiliari. Però el creixement de les construccions modulars ha obert un nou aparador de possibilitats i fins i tot Amazon comercialitza cases prefabricades que es poden comprar a través d'internet.
Una de les que més crida l'atenció és un model de la marca Generic que es comercialitza per 15.910,44 euros. El reclam principal no és només el preu: es tracta d'una construcció modular de dos pisos que pot arribar a tenir quatre dormitoris, a més de zones d'estar, balconades i grans obertures a l'exterior.
El model ja havia aparegut anteriorment al catàleg d'Amazon amb un preu similar i amb diferents possibilitats de configuració interior.
De dos a quatre dormitoris
Una de les particularitats de la casa és la possibilitat d'adaptar-ne la distribució. El comprador pot optar per configuracions amb dos, tres o quatre dormitoris, de manera que els espais es poden plantejar tant per a una família com per reservar una habitació per a convidats, crear un despatx o destinar-la a segona residència.
A diferència de les petites cases contenidor d'una sola peça, aquest model aposta per una construcció de dues plantes. A l'exterior destaquen els grans finestrals i els balcons coberts, mentre que a l'interior la distribució de les estances es pot modificar en funció de la configuració escollida.
La flexibilitat és, precisament, un dels arguments que està impulsant aquesta mena de construccions. Al mercat ja hi ha diversos models de Generic que ofereixen des d'una sola planta fins a dues i diferents combinacions de dormitoris, cuina, bany i sala d'estar.
Acer galvanitzat i panells sandvitx
L'estructura està construïda amb acer galvanitzat, un material habitual en l'arquitectura modular per la seva resistència, mentre que els tancaments utilitzen panells sandvitx, pensats per proporcionar aïllament i facilitar al mateix temps el muntatge.
Una altra de les característiques destacades és que part de les instal·lacions arriben preparades de fàbrica. El model disposa de sistema elèctric i fontaneria preinstal·lats, cosa que permet reduir els treballs necessaris durant el muntatge respecte d'una construcció convencional. Altres models similars comercialitzats a Amazon utilitzen el mateix sistema de construcció modular i instal·lacions premuntades.
Això no significa, però, que comprar-la sigui tan senzill com rebre qualsevol altre producte d'Amazon i col·locar-lo en una parcel·la.
Els 15.910 euros no són necessàriament el cost final
El preu anunciat de 15.910,44 euros correspon a la casa modular, però abans de plantejar-se una compra d'aquest tipus cal tenir en compte el terreny i les despeses necessàries per fer-ne possible la instal·lació i l'ús com a habitatge.
Aspectes com la preparació de la parcel·la, la fonamentació que pugui ser necessària, els subministraments, el transport, el muntatge o els tràmits administratius poden incrementar considerablement el pressupost final. En altres models prefabricats comercialitzats a Amazon, aquests elements s'han assenyalat precisament com alguns dels costos addicionals que cal valorar.
Es pot instal·lar una casa prefabricada en qualsevol terreny?
No. A Catalunya, que una casa sigui prefabricada o desmuntable no l'eximeix de la normativa urbanística.
El text refós de la Llei d'urbanisme de Catalunya estableix expressament que la instal·lació de cases prefabricades, siguin provisionals o permanents, està subjecta a llicència urbanística prèvia. Per tant, abans de comprar-ne una cal comprovar la situació urbanística de la parcel·la i consultar les condicions que fixa l'ajuntament corresponent.
Així, els 15.910,44 euros són el gran reclam d'una casa que sobre el paper ofereix dos pisos i fins a quatre dormitoris per un preu molt inferior al d'un habitatge convencional. La xifra, però, s'ha d'entendre com el preu del producte modular i no com el cost final d'una casa completament instal·lada, legalitzada i preparada per viure-hi.
- Agenda del 14 al 20 de setembre a l'Alt Empordà
- Amazon sorprèn amb una casa prefabricada de dos pisos i fins a quatre dormitoris per menys de 16.000 euros
- La sanitat privada ja administra donanemab, el fàrmac que alenteix l’avenç de l’Alzheimer: «El benefici continua amb el pas del temps»
- Marc Giró (51 anys), sobre el seu primer sou: «Vaig estar dos mesos sense menjar. M’ho vaig gastar tot en un Louis Vuitton»
- La Generalitat restaurarà el camí més transitat cap a la Pica d’Estats: l'obra feta a més altitud de Catalunya
- Joan Roura, periodista d'internacional de TV3: 'Tot el que està passant a Gaza es tracta d’un genocidi
- Defuncions del 14 de setembre de 2026 a l'Alt Empordà
- Armes a Figueres, soldats russos a l'Escala i guions per a sèries