Aquest dijous
Activada l’alerta per pluges «molt intenses» a partir del migdia: Protecció Civil insta a evitar desplaçaments
Protecció Civil demana extremar la prudència i evitar desplaçaments on plogui intensament, recordant allunyar-se de rieres i zones inundables.
Germán González
Bona part del territori català espera «pluges molt intenses» a partir d’aquest migdia. Per aquest motiu, Protecció Civil manté activada des d'aquest dimecres l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions a Catalunya (Inuncat), davant la previsió de tempestes intenses durant la tarda i la nit de dijous.
A més, Protecció Civil insta a consultar les previsions sobre el temps i mobilitat i es demana evitar desplaçaments en les hores i llocs on plogui intensament. També es recorda que cal allunyar-se de rieres i zones inundables.
El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) ha emès un avís per la possible superació del llindar de perill per intensitat de pluja (més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts), i també per acumulació de pluja (més de 60 litres per metre quadrat en 3 hores) en gran part de territori.
A partir de la tarda els xàfecs amb tempesta s’iniciaran al Pirineu i s’aniran desplaçant de nord a sud. Podran ser d’intensitat forta o torrencial i van acompanyats de fenòmens de temps violent, sobretot calamarsa i ràfegues molt fortes de vent, segons l’SMC.
Es preveu que les comarques que poden resultar més afectades siguin les de la Catalunya Central, el Pirineu i el Prepirineu oriental, l’interior del Camp de Tarragona i el Prelitoral Central.
Els organismes gestors de conques –l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE)– han indicat que intensificaran la vigilància davant la possible crescuda de rius i rieres, i l’afectació que això pugui tenir en zones inundables.
Per tot això, Protecció Civil de la Generalitat demana extremar la prudència. Sobretot respecte a la mobilitat i a les activitats que es facin a l’aire lliure, especialment a les zones on puguin produir-se acumulacions ràpides d’aigua o crescudes sobtades de rieres i torrents.
És la segona vegada en 48 hores que s’activa l’Inuncat. Dimarts a la tarda tempestes de calamarsa van colpejar amb força les comarques de la Catalunya Central, especialment Osona i Berguedà. A les poblacions de Sant Pere de Torelló i Santa Maria de Besora s’han registrat prop de 70 litres per metre quadrat en tot just una hora. En concret han caigut pedres de més de dos centímetres, ratxes de vent de fins a 90 quilòmetres per hora i llampecs o tornados a Osona i la Selva.
Dilluns a la tarda també es van registrar precipitacions acompanyades de tempesta i fenòmens meteorològics violents, sobretot a les comarques del Solsonès, el Berguedà i la Cerdanya, i l’SMC va emetre un avís per fortes ratxes de vent, calamarsa, esclafits o tornados Fins a les 21.00 hores, a Guixers es van acumular 27,3 litres; 17 a Gisclareny; 14,7 a Lladurs, i 14,6 a Navès.
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