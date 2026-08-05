Mesura de prevenció
Espanya redobla els controls davant la possible venda d’ulleres no homologades per veure l’eclipsi i adverteix dels «riscos irreversibles» per a la vista
El Ministeri de Consum, la Policia Nacional i les comunitats autònomes intensifiquen la vigilància per detectar i advertir sobre ulleres fraudulentes que podrien danyar la vista
En aquests moments s’estan analitzant 75 marques d’ulleres comercialitzades a Espanya per assegurar que compleixen la normativa europea i eviten danys irreversibles a la vista
L’eclipsi del 12 d’agost atraurà gairebé mig milió de turistes a Espanya i deixarà 342 milions d’euros
Valentina Raffio
L’«eclipsi del segle» serà un espectacle històric que deixarà empremta en la memòria de milions de persones a tot Espanya, que en aquesta ocasió s’erigeix com l’únic país habitat del globus des d’on el pròxim 12 d’agost es podrà presenciar aquest esdeveniment. Per gaudir del fenomen en tota la seva esplendor, els experts adverteixen que cal utilitzar ulleres homologades per observar l'eclipsi, ja que mirar-lo a ull nu pot provocar danys irreversibles a la vista. El Ministeri de Consum ha llançat una operació específica de vigilància de mercat, en col·laboració amb les comunitats autònomes, que inclou inspeccions en establiments comercials i en botigues en línia així com una anàlisi tècnica de diversos productes per certificar que compleixen els requisits tècnics. La Policia Nacional, per la seva banda, també ha llançat una campanya per advertir dels riscos dels productes fraudulents.
En total, segons les últimes dades disponibles, s’estan analitzant un total de 75 marques d’ulleres comercialitzades en diferents punts d’Espanya per veure l’eclipsi. Només a Catalunya, l’Agència Catalana del Consum afirma que està inspeccionant uns 15 models. El treball, el resultat del qual es donarà a conèixer en els pròxims dies, busca verificar que tots els productes compten amb els certificats corresponents com, per exemple, els segells que indiquen el compliment de la norma UNE-EN ISO 12312-2:2015, que el producte incorpora el marcatge CE, que el fabricant o importador estan degudament identificats i que les instruccions d’ús i advertències de seguretat són accessibles a les persones consumidores. De moment encara no s’han notificat productes fraudulents. Segons explica l’OCU i FACUA a aquest diari, en aquests moments encara no han transcendit queixes de compradors en relació amb aquests productes.
Els experts alerten del risc més gran de productes no homologats venuts en plataformes ‘online’, que no sempre compleixen els estàndards de la UE
Segons afirmen diferents veus implicades en la campanya de vigilància de les ulleres, el gran risc no està tant als productes que es venen als establiments físics sinó, en gran part, en aquells que es venen a través de pàgines web no especialitzades com, per exemple, eBay, Temu, Shein o Alibaba. Sobretot en vista que en aquestes plataformes poden vendre’s productes que sí que compleixen la normativa del seu país d’origen però que no arriben als estàndards de seguretat exigits per la Unió Europea (UE). En aquests casos, els especialistes recomanen extremar precaucions abans d’efectuar la compra per comprovar així que els productes disposen de tots els certificats pertinents per assegurar una observació segura. I en cas de dubte, acudir a punts de venda certificats com poden ser òptiques o farmàcies.
Objectes casolans o ulleres «caducades»
Una altra de les grans preocupacions és l ’ús d’"objectes casolans" per veure l’eclipsi com és el cas de radiografies o filtres "do it yourself". «L’ús d’ulleres no homologades o d’objectes casolans per veure l’eclipsi és extremadament perillós que pot exposar l’ull a danys irreversibles», afirma la científica Conchi Lillo, especialista en sistema visual de la Universitat de Salamanca. Segons explica l’especialista, això es deu al fet que per veure l’eclipsi es necessiten «filtres capaços d’absorbir tota la radiació produïda pel sol, tant la ultraviolada com la infraroja a més de la llum visible. «Ni tan sols unes ulleres de sol amb filtre ultraviolats serveixen. Les úniques que valen són aquelles que bloquegen completament la llum reflectida i que només permeten veure el sol», comenta Lillo, que, a més, insisteix en la importància d’extremar precaucions durant l’observació del fenomen per evitar possibles danys a la retina i l’aparició de malalties com la retinopatia solar.
«L’ús d’ulleres no homologades o d’objectes casolans per veure l’eclipsi és extremadament perillós i pot provocar danys irreversibles a la vista»
Una altra preocupació són les ulleres d’eclipsi caducades o en mal estat com, per exemple, aquelles comprades per veure el gran eclipsi anular del 2005 o els parcials del 2021, 2022 o 2025. Un estudi elaborat per investigadors del Grup d’Instrumentació Astronòmica de la Universitat Complutense de Madrid (UCM) en col·laboració amb l’Institut d’Astrofísica d’Andalusia (IAA-CSIC), afirma que alguns «models antics» poden «presentar deficiències» bé per un augment de la transmissió de llum perillosa, per pèrdua de qualitat òptica o per canvis en els estàndards de seguretat actuals. «No existeix un mètode senzill perquè els usuaris identifiquin quines ulleres antigues són segures, cosa que suposa un risc per als qui reutilitzin ulleres guardades d’eclipsis anteriors», afirma l’estudi amb referència als objectes més antics. Tot i així, segons certifica les anàlisis, «les ulleres comprades i fabricades a partir del 2025 haurien de continuar sent segures per als eclipsis del 2026, el 2027 i el 2028, sempre que compleixin la certificació i no presentin defectes visibles» com poden ser forats o esgarrapades.
«No hi ha un mètode senzill perquè els usuaris identifiquin quines ulleres antigues són segures, cosa que suposa un risc per als que reutilitzin ulleres guardades d’eclipsis anteriors»
En aquests moments, a menys d’un mes per a l’arribada del primer eclipsi en més d’un segle a la península Ibèrica, a Espanya s’estan venent ulleres homologades per veure aquest fenomen a milers de botigues especialitzades, farmàcies, òptiques i fins i tot en algunes cadenes de supermercats com Aldi. Fins i tot hi ha Ajuntaments, com els de Tarragona i Madrid, que han acordat el repartiment d’entre 20.000 i 35.000 unitats gratuïtes per a la població. I no es descarta que en els pròxims dies siguin més els consistoris que s’afegeixin a aquesta iniciativa. A Barcelona, poden trobar-se ulleres homologades per veure l’eclipsi en desenes de farmàcies, òptiques, botigues de naturalesa com Oryx, comerços especialitzats en astronomia com Cósmik i fins i tot a la Universitat de Barcelona (UB), que ha posat a la venda una edició especial d’ulleres. L’Institut Geogràfic Nacional (IGN), per la seva banda, ha habilitat un punt de venda en línia d’ulleres i fins i tot llibres divulgatius sobre l’eclipsi.
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