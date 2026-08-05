Així organitzem avui les despeses d’estiu: del carret de la compra al pagament flexible
Cada vegada més usuaris valoren disposar d’eines que els permetin organitzar millor determinades despeses. En aquest context han guanyat protagonisme les solucions «Compra ara, paga després» (BNPL), que permeten dividir el cost d’una compra en diversos pagaments.
El mes de juny marca l’inici d’una de les èpoques de més activitat per al consum. Reserves de vacances, escapades de cap de setmana, renovació d’equipament esportiu, maletes noves o tecnologia per viatjar. Són compres que, tot i que acostumen a estar previstes, concentren una part important del pressupost familiar en poques setmanes.
En paral·lel, la manera de comprar també ha canviat. Si fa tot just uns anys el principal objectiu del comerç electrònic era simplificar el procés de compra, avui els consumidors busquen alguna cosa més: disposar d’opcions que els permetin gestionar millor quan i com fan determinats pagaments. Ara, en qüestió de minuts, és possible reservar un allotjament, comprar unes sabatilles per a una ruta d’estiu o una càmera per a les vacances. Tanmateix, la rapidesa ja no és l’únic factor important. Els usuaris demanen processos de pagament segurs, clars i cada vegada més flexibles. Per això, el checkout s’ha convertit en un pas clau per generar confiança, reduir friccions i ajudar l’usuari a prendre decisions.
Més control sobre com i quan pagar
Especialment en compres d’un import més elevat —com ara tecnologia, viatges, equipament esportiu o productes per a la llar—, el consumidor és molt més exigent. De fet, molts usuaris valoren disposar d’eines que els permetin organitzar millor determinades despeses. En aquest context han guanyat protagonisme les solucions «Compra ara, paga després», BNPL, que permeten dividir el cost d’una compra en diversos pagaments.
Aquest tipus d’eines responen a una necessitat clara: tenir més control del pressupost, organitzar determinades despeses, planificar compres rellevants amb més marge i triar el mètode de pagament que s’adapti millor a cada moment. Tanmateix, això també té nombrosos avantatges per als comerços, ja que ajuden a reduir friccions en el checkout, milloren l’experiència de compra o responen a les noves expectatives del consumidor digital.
PayPal fa anys que desenvolupa solucions de pagament flexible integrades dins del seu ecosistema de pagaments digitals. La companyia entén aquestes eines com una manera d’oferir més opcions al consumidor en el moment del checkout, mantenint alhora criteris de claredat, validació i control. Entre les seves propostes destaca «Paga en 3 terminis», una solució que permet dividir compres elegibles d’entre 20 i 2.000 euros en tres pagaments iguals sense interessos, subjecte a aprovació i condicions.
El funcionament està dissenyat perquè l’usuari pugui revisar tota la informació abans de confirmar l’operació: import de cada quota, calendari de pagaments i condicions aplicables.
Per a compres d’un import més elevat, PayPal també ha ampliat recentment les seves opcions de finançament amb plans de pagament a 6, 12 o 24 mesos. En aquest cas, les condicions i els interessos associats es mostren abans de finalitzar la compra, cosa que permet al consumidor conèixer el cost total i valorar si l’opció encaixa amb la seva situació financera.
La seguretat és un aspecte clau a l’hora de comprar en línia
Hi ha un element que continua sent prioritari per a la majoria dels consumidors: la seguretat. La confiança en l’entorn digital continua sent un dels factors més importants per completar una compra en línia. Per això, les solucions de pagament flexible no només competeixen en comoditat, sinó també en protecció i transparència. PayPal combina les seves solucions de pagament flexible amb funcions de seguretat, anàlisi de risc, detecció de possibles riscos i protecció tant de compradors com de venedors. La companyia utilitza la seva tecnologia avançada per avaluar operacions i ajudar a protegir les transaccions.
A més, molts usuaris valoren poder fer pagaments sense compartir directament determinades dades financeres amb el comerç, especialment en compres fetes en botigues en línia menys conegudes. La familiaritat del mètode de pagament també té un paper rellevant. Reconèixer una plataforma habitual en el checkout pot reduir la incertesa i aportar una sensació addicional de tranquil·litat durant el procés de compra.
El pagament també forma part de l’experiència
El pagament flexible s’està consolidant com una eina d’organització i control, més que no pas com un simple recurs financer. Paga en 3 terminis és una de les principals solucions Buy Now, Pay Later (BNPL) de PayPal a Espanya. Permet fraccionar compres d’entre 20 € i 2.000 € en tres pagaments iguals i sense interessos. Com funciona? És molt senzill. En el moment del pagament, si la compra compleix els requisits, l’usuari pot seleccionar l’opció «Paga en 3 terminis» com a mètode de pagament o, abans de confirmar la transacció, consultar com es dividirà l’import. El primer pagament es fa en el moment de la compra.
Com que la transparència és una part essencial del procés, l’usuari pot valorar abans de confirmar si aquesta opció s’adapta a les seves necessitats, a la seva capacitat de pagament i a la seva planificació financera.
El 2025 es va llançar l’opció de finançar compres en 6, 12 o 24 mesos, una alternativa dissenyada específicament per a compres d’un import més elevat. Aquesta solució permet finançar compres dins dels imports elegibles establerts i l’aprovació es fa en el moment del pagament. Tanmateix, a diferència de l’opció Paga en 3 terminis, aquesta modalitat sí que comporta interessos. Com passa amb totes les solucions de PayPal, els usuaris poden revisar tota la informació abans de confirmar la transacció: el cost total o les quotes mensuals, les condicions del pla i fins i tot el termini d’amortització.
A més, a través de l’aplicació de PayPal, els usuaris poden consultar els pròxims pagaments, revisar les seves transaccions i fer un seguiment dels seus compromisos financers, un aspecte especialment rellevant en un entorn en què cada vegada es valora més la possibilitat de gestionar la despesa d’una manera senzilla i transparent.
Al capdavall, planificar unes vacances ja no consisteix únicament a triar una destinació o reservar un allotjament. També implica decidir com encaixen aquestes despeses en les finances personals. I és precisament aquí on solucions com les de PayPal busquen oferir més flexibilitat i més control.
[1] Avís legal: La Protecció del Comprador està disponible únicament per a les compres que compleixin els requisits. S’hi apliquen límits temporals i altres condicions. Consulteu la secció de Protecció del Comprador de l’Acord d’Usuari corresponent al vostre país per obtenir-ne més informació. La Protecció del Venedor està disponible únicament per a les transaccions que compleixin els requisits. S’hi apliquen límits, condicions i criteris d’elegibilitat.
Via: Diari de Girona
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