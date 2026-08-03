Successos
Els Mossos rescaten un nedador temerari i descobreixen que és un maltractador en cerca i captura
El sospitós es fa dir ‘El diablo’ i també té antecedents per resistència i atemptat a l’autoritat
Detingut un lladre de bicicletes a Barcelona que feia servir els seients per trencar cadenats
Germán González
Quan vas a pescar, mai saps què et pots trobar. La premissa serveix tant per als que capturaran peixos com els policies que surten al mar a patrullar, tal com va constatar una unitat de la Policia Marítima dels Mossos d’Esquadra aquest dissabte a la tarda.
Els agents van rebre l’avís de Salvament Marítim que hi havia un nedador temerari que estava mar endins davant el Port Olímpic de Barcelona. El nedador estava en risc, ja que s’havia allunyat molt de la costa i estava entrant en aigües en les quals passen embarcacions. Per això, els agents de la unitat Marítima es van acostar a ell perquè tornés, però no va fer cas i va continuar nedant.
Després de diversos requeriments policials, els agents van decidir rescatar-lo del mar i pujar-lo a la barca, ja que estava posant en risc la seva vida. Va ser traslladat al port per ser identificat i denunciat per un delicte de desobediència. No obstant, a l’arribar els Mossos van descobrir que el nedador tenia una ordre judicial vigent, per la qual cosa va ser detingut.
Fonts policials han explicat a EL PERIÓDICO que el nedador, que es fa anomenar ‘El Diablo’, té antecedents per delictes com atemptat a l’autoritat, resistència i maltractament en l’àmbit domèstic. Estava en cerca i captura després d’una ordre emesa per un jutjat de Vigo. Per això, va quedar arrestat i passarà a disposició judicial en les pròximes hores. És clar que durant una temporada no podrà tornar a gaudir del mar, tot i que tampoc és que a l’infern hi hagi onades.
- Carlos Llull, tècnic de climatització: 'Recorda això quan algú et digui 'apaga l’aire condicionat, que consumeix moltíssim'
- Pirates del Cap de Creus, el projecte de Llançà i Roses premiat per impulsar l'economia blava
- Té 22 anys, treballa al camp i ja s’ha comprat una casa: «En cinc anys la tindré pagada»
- Alfonso Muñoz, especialista en pensions, explica com augmentar l’import de la jubilació: 'Amb 15 anys cotitzats únicament es té dret al 50% de la base reguladora
- Mor Faten Ben Amar, promesa del futbol femení marroquí, quan intentava creuar la frontera amb Ceuta: 'El seu somni es va acabar abans de començar
- El cos necessita vuit dies de vacances per recuperar-se i l’‘efecte descans’ dura un mes després de tornar a la feina
- Figueres revisarà l’estat estructural de les escoles Sant Pau i Joaquim Cusí després de l’esfondrament al Salvador Dalí
- El filtre d'una piscina atrapa un banyista de 40 anys: «Un infant no ho hauria explicat»