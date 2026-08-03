L’avís d’un advocat als treballadors fixos discontinus: «És possible que t’estiguin enganyant»
Juanma Lorente alerta de les empreses que interrompen el contracte només un mes a l’any i recorda que aquesta modalitat s’ha de reservar per a activitats estacionals o intermitents
Nova advertència per als treballadors que tenen un contracte fix discontinu. L’advocat laboralista Juanma Lorente ha publicat un vídeo a TikTok en què alerta sobre el possible ús fraudulent d’aquesta modalitat contractual per part d’algunes empreses: «És molt possible que t’estiguin enganyant».
El contracte fix discontinu és un contracte laboral indefinit pensat per desenvolupar feines estacionals, de temporada o que, malgrat no tenir aquest caràcter, es presten de manera intermitent. La relació amb l’empresa es manté durant els períodes d’inactivitat, encara que el treballador no presti serveis ni cobri el salari habitual.
Lorente posa el focus en les empreses que mantenen el treballador d’alta durant onze mesos i interrompen l’activitat el dotzè perquè pugui sol·licitar la prestació d’atur. Segons l’advocat, aquesta pràctica podria amagar una relació laboral que, per les seves característiques reals, hauria de correspondre a un contracte indefinit ordinari i continu.
«Et fan un contracte fix discontinu, et mantenen d’alta onze mesos i, quan arriba el dotzè, t’envien a l’atur», explica. Lorente sosté que algunes empreses utilitzen aquesta fórmula per intentar evitar el pagament o el gaudi de les vacances, una pràctica que seria irregular. L’Estatut dels Treballadors estableix un mínim de trenta dies naturals de vacances anuals retribuïdes, que no poden substituir-se per una compensació econòmica mentre el contracte continuï vigent.
No obstant això, la legislació no fixa un límit general de nou mesos de feina i tres d’inactivitat per als fixos discontinus. La durada dels períodes d’activitat depèn de la naturalesa de la feina, del contracte i del conveni col·lectiu aplicable. Treballar onze mesos no converteix automàticament el contracte en fraudulent, però pot ser un indici si l’activitat de l’empresa és permanent i no existeix una causa real que justifiqui la interrupció.
Durant els períodes d’inactivitat productiva entre campanyes, els treballadors fixos discontinus poden cobrar la prestació per desocupació quan compleixin els requisits de cotització. Aquest període, però, ha de respondre a una interrupció real de l’activitat i no pot utilitzar-se simplement per substituir les vacances o reduir els costos laborals.
L’advocat també adverteix que una empresa no pot suspendre arbitràriament la feina amb l’únic argument que la persona té un contracte fix discontinu. El contracte ha de recollir per escrit les característiques essencials de l’activitat i les crides per reincorporar-se s’han de fer seguint els criteris establerts pel conveni col·lectiu o l’acord d’empresa.
«És important saber-ho per poder reclamar després», conclou Lorente. En cas que la interrupció no respongui a una veritable finalització de la temporada o que l’empresa incompleixi les normes de crida, el treballador pot acudir als representants sindicals, a la Inspecció de Treball o a un professional especialitzat per estudiar si existeix un ús fraudulent del contracte fix discontinu.
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