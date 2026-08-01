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Salut

El millor aliment per al cor, segons la cardiòloga Magdalena Perelló: «Abaixa la pressió arterial, redueix el colesterol i combat la inflamació»

Aporta potassi, fibra i vitamines, cosa que la converteix en un aliment amb un perfil nutricional molt complet i fàcil d’incorporar a la dieta diària

Magdalena Perelló, cardiòloga

Magdalena Perelló, cardiòloga / EPC

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Redacció

Redacció

L’alimentació té un paper clau en la salut cardiovascular i, tot i que sovint es busquen aliments exòtics o suplements miracle, alguns dels millors aliats són a l’abast de tothom. La cardiòloga Magdalena Perelló destaca una verdura molt comuna en la dieta mediterrània pels seus beneficis per al cor, avalats per l’evidència científica.

L’especialista explica que la «ceba conté quercetina», un antioxidant natural que «abaixa la pressió arterial, redueix el colesterol i combat la inflamació», tres factors estretament relacionats amb el risc de malaltia cardiovascular. «La tens a la cuina i no és exòtica ni cara. Té un antioxidant natural anomenat quercetina amb superpoders», ha detallat.

Els beneficis de la ceba

Perelló assenyala que diversos estudis han analitzat l’impacte d’aquest aliment sobre la salut. Un d’ells va observar que el consum de ceba es va associar amb una reducció de fins a sis punts en la pressió arterial. Una altra investigació va concloure que menjar ceba vermella crua va ajudar a «disminuir el colesterol en dones amb síndrome d’ovari poliquístic».

A més d’aquests efectes, la ceba aporta potassi, fibra i vitamines, cosa que la converteix en un aliment amb un perfil nutricional molt complet i fàcil d’incorporar a la dieta diària.

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Un aliment a l’abast de tothom

Davant la popularitat creixent dels anomenats superaliments, no sempre cal recórrer a productes cars o difícils de trobar per cuidar la salut. La ceba és un ingredient econòmic, present a la majoria de les llars i molt versàtil a la cuina, ja sigui com a base de guisats, en amanides o en saltats.

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El millor aliment per al cor, segons la cardiòloga Magdalena Perelló: «Abaixa la pressió arterial, redueix el colesterol i combat la inflamació»

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