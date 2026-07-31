La Seguretat Social alerta d’una estafa per SMS que et podria buidar el compte bancari en minuts
Si reps un missatge sobre un suposat pagament pendent amb la Seguretat Social, no facis clic a l’enllaç
David Cruz
L’Agència de Ciberseguretat de Catalunya ha llançat una advertència després de detectar una nova campanya de frau que utilitza el nom de la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) per enganyar la ciutadania. L’objectiu dels ciberdelinqüents és obtenir dades personals i bancàries mitjançant missatges de text que aparenten ser oficials.
Els experts recorden que aquesta mena d’estafes, conegudes com a smishing, són cada vegada més freqüents i aprofiten la preocupació que genera rebre un avís sobre un suposat deute o pagament pendent amb l’Administració.
Així funciona l’estafa per SMS
El frau comença amb l’enviament d’un SMS que informa d’un suposat pagament pendent amb la Seguretat Social. El missatge acostuma a utilitzar un to urgent i adverteix de possibles conseqüències si el destinatari no regularitza la situació immediatament.
Per fer més creïble l’engany, l’SMS inclou un enllaç que aparenta dirigir al portal oficial de la Tresoreria General de la Seguretat Social. Tanmateix, l’Agència de Ciberseguretat explica que l’adreça no pertany al domini oficial i condueix a una pàgina web fraudulenta dissenyada per imitar la imatge de l’organisme.
Una vegada dins, els delinqüents demanen informació personal, credencials d’accés o dades de la targeta bancària amb l’objectiu de cometre un frau econòmic.
Què recomana l’Agència de Ciberseguretat?
Davant d’aquesta mena de missatges, els especialistes aconsellen no accedir mai a l’enllaç rebut per SMS i comprovar sempre que qualsevol pàgina de l’Administració utilitza el domini oficial abans d’introduir-hi informació personal.
També recorden que la Seguretat Social fa les gestions a través dels seus canals oficials i que cal desconfiar de qualsevol comunicació que exigeixi actuar immediatament per evitar sancions, bloquejos o altres conseqüències.
Què has de fer si ja has facilitat les dades?
Si has fet clic a l’enllaç o has introduït informació en una pàgina sospitosa, l’Agència de Ciberseguretat recomana actuar tan aviat com sigui possible. El primer pas és contactar amb l’entitat bancària per protegir els comptes i les targetes afectades i, posteriorment, canviar les contrasenyes dels serveis compromesos.
Els experts insisteixen que la rapidesa és clau per minimitzar els possibles danys i evitar que els ciberdelinqüents utilitzin les dades robades per fer operacions fraudulentes.
Via: Sport
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