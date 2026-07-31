Pot ser que Hisenda no et retorni ni un euro de la renda: aquest és el motiu, segons un expert en fiscalitat
José Ramón López explica que l’Agència Tributària pot destinar la devolució a compensar deutes pendents del contribuent
L’assessor fiscal José Ramón López Martínez, conegut a les xarxes socials com a @tu_blog_fiscal, ha advertit que una declaració amb resultat favorable no sempre acaba comportant un ingrés al compte bancari. En alguns casos, el contribuent pot quedar-se sense cobrar cap quantitat.
Moltes persones comproven durant l’estiu l’estat de la seva declaració de la renda a l’espera que Hisenda els ingressi els diners corresponents. Sovint, quan la devolució triga a arribar, s’interpreta que l’expedient encara està sent revisat. No obstant això, el retard també pot respondre a una altra circumstància menys coneguda.
Hisenda pot compensar la devolució amb un deute pendent
L’expert recomana accedir a l’expedient de la declaració a través de la seu electrònica de l’Agència Tributària i consultar l’apartat “Estat de la tramitació”. En aquest espai es pot indicar que la declaració encara s’està processant, però també pot aparèixer una situació diferent.
La declaració pot constar com a correcta i, malgrat això, mostrar una devolució final de zero euros. Això passa quan Hisenda utilitza els diners que havia de retornar per compensar automàticament algun deute que el contribuent té pendent.
“Encara que la declaració de la renda t’hagi sortit a retornar, no veuràs ni un duro; realment es compensa”, explica José Ramón López.
Aquesta actuació no es limita necessàriament als deutes amb la mateixa Agència Tributària. També es pot aplicar quan hi ha imports pendents amb altres organismes públics que disposen de sistemes de compensació amb Hisenda. En aquests casos, els diners de la devolució es destinen primer a cancel·lar aquestes obligacions.
El cas d’un autònom amb l’IVA ajornat
L’assessor fiscal posa com a exemple la situació d’un treballador autònom que ha demanat ajornar el pagament de l’IVA d’un trimestre i que encara conserva una part d’aquest deute.
Si posteriorment presenta la declaració de la renda i el resultat és a retornar, Hisenda pot aplicar aquesta quantitat al pagament de l’IVA pendent en lloc d’ingressar-la al compte bancari.
Per aquest motiu, López recomana que els contribuents que encara no han rebut la devolució no donin per fet que es tracta únicament d’un retard en la tramitació. El motiu pot ser que l’import s’hagi utilitzat per compensar algun deute anterior.
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