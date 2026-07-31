Empreses que transformen el present per construir el futur
El Premi BBVA a la innovació i la sostenibilitat encara la recta final per presentar candidatures a la quarta edició
El compte enrere per participar en la quarta edició del Premi BBVA a la innovació i la sostenibilitat ja ha començat. BBVA i EL PERIÓDICO mantenen oberta la convocatòria perquè empreses de tot Catalunya puguin presentar els seus projectes i optar a un reconeixement que posa en valor iniciatives capaces de generar un impacte positiu i contribuir a una economia més responsable.
El guardó busca reconèixer companyies que han integrat la sostenibilitat en la seva manera de treballar i que, alhora, impulsen projectes innovadors en qualsevol àmbit d’activitat. En aquesta edició, el premi amplia la seva mirada: ja no es limita a iniciatives vinculades directament amb la sostenibilitat, sinó que distingeix la innovació desenvolupada per empreses compromeses amb una gestió responsable. Aquest nou enfocament reflecteix l’evolució d’un teixit empresarial que busca combinar competitivitat, eficiència i responsabilitat.
Les candidatures seran avaluades per un jurat professional, que a finals de setembre seleccionarà els vuit projectes finalistes. Entre ells s’escolliran el primer i el segon premi, els guanyadors del qual es donaran a conèixer durant la gala d’entrega, prevista al novembre.
Les empreses interessades encara hi poden participar. Per presentar la candidatura hauran de tenir la seva seu social a Catalunya, completar el formulari d’inscripció i adjuntar-hi els materials que considerin necessaris per explicar i recolzar el seu projecte. El termini per enviar les propostes finalitzarà el dia 20 de setembre.
Les dues empreses guanyadores rebran una campanya de difusió publicitària de les seves iniciatives a EL PERIÓDICO, Diari de Girona i Regió 7, amb una dotació valorada en 15.000 euros per al primer premi i 7.000 euros per al segon.
Projectes que van marcar l’última edició
La tercera edició va reconèixer iniciatives que mostren el potencial de la innovació com a eina de transformació. El primer premi va ser per a Es Im-Perfect, l’empresa d’inserció de la Fundació Espigoladors que transforma fruites i verdures descartades en productes alimentaris, combinant economia circular i inclusió laboral.
El segon premi va ser per a Manresa Il·lumina, una cooperativa empresarial que impulsa una comunitat energètica basada en la generació i el consum compartit d’energia solar fotovoltaica, un model de col·laboració empresarial per avançar cap a la transició energètica.
Via: Diari de Girona
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