Estudi científic
El canvi climàtic ha multiplicat per 20 el "combustible"que ha alimentat els incendis extrems d’aquest estiu
Un estudi de la plataforma World Weather Attribution demostra fins a quin punt les condicions climàtiques adverses dels últims mesos han creat la «tempesta perfecta» perquè els focs d’aquestes setmanes escalessin tant i tan ràpid a Àvila, Madrid i Toledo
Els factors climàtics que augmenten el risc d’incendis extrems a Espanya han augmentat un 50% en menys de mig segle
Valentina Raffio
Un incendi pot iniciar-se per la caiguda d’un llamp, un accident, una negligència humana o fins i tot per l’acció deliberada d’un piròman. Però el que converteix una espurna inicial en una catàstrofe no és només com comença, sinó les condicions que troba al seu voltant. Sobretot, les del sòl i l’atmosfera. Segons una anàlisi d’atribució elaborada per World Weather Attribution, una de les sales principals plataformes internacionals dedicades a estudiar com el canvi climàtic altera els fenòmens extrems, l’escalfament global provocat per l’activitat humana ha multiplicat almenys per 20 la probabilitat que el centre d’Espanya experimentés unes condicions meteorològiques tan extremes com les que han alimentat els incendis registrats aquest estiu. L’estudi, publicat aquest divendres, afirma que, en cas de no ser per l’escalfament global, la calor, la sequedat i la inflamabilitat de la vegetació de la zona d’Àvila, Madrid i Toledo haurien sigut menors. I segurament, també les condicions que han permès que aquests incendis es convertissin en alguns dels més extensos i devastadors de la història d’Espanya.
L’estudi adverteix que les condicions climàtiques extremes que afavoreixen els grans focs forestals a Espanya podrien repetir-se cada sis anys si no es frena el canvi climàtic
El treball, liderat per un equip internacional de científics, s’ha centrat en l’anàlisi de les condicions meteorològiques registrades durant els set dies amb més risc d’incendi al centre peninsular. Segons expliquen els especialistes darrere d’aquestes anàlisis, un dels principals focus de la investigació va ser el conegut com a Daily Severity Rating (DSR), un indicador que combina variables com la temperatura, la humitat de l’aire, la sequedat del combustible vegetal i el vent per estimar fins a quin punt un incendi pot resultar difícil de controlar una vegada iniciat. Els resultats, afirmen, van apuntar a una conclusió clara. I és que la intensitat dels incendis d’aquest estiu a Espanya és una conseqüència directa del canvi climàtic. En cas de no ser per aquest fenomen, tot i que els focs haguessin brollat igual, és molt possible que les flames no adquirissin ni la violència ni la intensitat registrada en les últimes setmanes.
Més risc a futur
L’estudi també afirma que aquestes condicions climàtiques que serveixen de «combustible» per als grans focs forestals a Espanya ja no són un fenomen excepcional sinó que, si continua així, és possible que tornin a repetir-se. L’anàlisi apunta que estem cada vegada més exposats a un patró marcat per hiverns relativament humits que afavoreixen el creixement de la vegetació, seguits de primaveres seques i onades de calor primerenques que converteixen aquesta biomassa en un enorme dipòsit de combustible. Quan coincideixen temperatures extremes, baixa humitat i ratxes de vent, qualsevol espurna té moltes més possibilitats de transformar-se en un incendi de grans dimensions. Els models apunten que, en cas de continuar així, podríem tornar a tenir condicions de risc similars a les d’aquest estiu una vegada cada sis anys en zones com el centre d’Espanya.
Hem d’accelerar l’aplicació de mesures d’adaptació i prevenció davant els incendis, mentre reforcem la inversió en la capacitat de resposta
L’anàlisi també analitza el cas de França, on en les últimes setmanes s’ha registrat una devastadora onada d’incendis que ha calcinat més de 120.000 hectàrees al sud-oest del país. En aquest cas, afirmen els experts, l’estudi apunta que el canvi climàtic provocat per l’activitat humana ha duplicat la probabilitat que es registrin unes condicions meteorològiques favorables per a la propagació de grans incendis forestals. En aquesta mateixa línia, una anàlisi feta l’any passat després dels incendis de Portugal i Espanya va concloure que l’escalfament global va fer 40 vegades més probables i un 30% més intenses les condicions que van alimentar les flames. L’onada de calor decretada durant els incendis de l’estiu passat va ser 200 vegades més probable a causa del canvi climàtic i fins a 3 graus més càlida a causa de les alteracions de l’atmosfera creades després de segles d’emissions de gasos amb efecte hivernacle.
El que estem veient a França i Espanya no és simplement mala sort. És un senyal clar de l’agreujament dels efectes de l’escalfament provocat per l’activitat humana
"El que estem veient a França i Espanya no és simplement mala sort. És un senyal clar de l’agreujament dels efectes de l’escalfament provocat per l’activitat humana", afirma Clair Barnes, investigadora especialitzada en fenòmens meteorològics extrems del Centre for Environmental Policy de l’Imperial College de Londres. En aquesta mateixa línia es pronuncia Simon Stiell, secretari executiu de les Nacions Unides sobre Canvi Climàtic, que insisteix a explicar que "el fet que la humanitat continuï cremant quantitats colossals de carbó, petroli i gas està escalfant el nostre planeta, fent que aquestes condicions siguin cada vegada més perilloses i que aquests megaincendis siguin més mortífers i destructius". Per a Friederike Otto, una de les investigadores més prestigioses en ciències climàtiques, ha arribat el moment d’assenyalar els "culpables". "Estem presenciant un altre desastre impulsat per la mateixa causa: la crema de combustibles fòssils", afirma.
La successió de riscos climàtics que estem vivint aquest estiu ha de servir com a crida d’atenció davant els desafiaments d’adaptació que s’acosten i com a impuls per adoptar una acció climàtica ambiciosa
La comunitat científica llança així una nova crida a l’acció climàtica. "La successió de riscos climàtics que estem vivint aquest estiu ha de servir com a crida d’atenció davant els desafiaments d’adaptació que s’acosten i com a impuls per adoptar una acció climàtica ambiciosa", afirma Augustin Colette, cap d’unitat de l’Institut Nacional Francès per al Medi Ambient Industrial i els Riscos, després de la publicació d’aquestes anàlisis. "Hem d’accelerar l’aplicació de mesures d’adaptació i prevenció davant els incendis, mentre reforcem la inversió en la capacitat de resposta", insisteix Julie Arrighi, directora de Programes del Centre Climàtic de la Creu Roja.
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