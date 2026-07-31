Té 22 anys, treballa al camp i ja s’ha comprat una casa: «En cinc anys la tindré pagada»
Santiago Marín va adquirir per menys de 40.000 euros un habitatge embargat en un municipi d’Albacete i va finançar l’operació amb un préstec personal
Accedir a un habitatge s’ha convertit en una de les principals dificultats per als joves a Espanya. En un context marcat pels preus elevats, la precarietat laboral i els problemes per aconseguir una hipoteca, Santiago Marín, un jove de 22 anys que treballa al camp, assegura que ja té una casa al seu nom i que l’acabarà de pagar en cinc anys.
La seva història es va donar a conèixer arran de la seva participació en el programa laSexta Xplica, on va explicar que havia comprat l’habitatge quan només tenia 21 anys.
«L’he pagada pel meu compte. Tinc un préstec personal que vaig aconseguir a poc a poc i, en cinc anys, ja tindré la casa pagada. Ja tinc una propietat al meu nom. M’ha costat menys de 50.000 euros», va explicar Santiago Marín durant el programa de laSexta.
Una casa per menys de 40.000 euros
En una entrevista publicada posteriorment per La Tribuna de Albacete, el jove va concretar que la casa es troba a Fuensanta, un municipi de la província d’Albacete. Santiago Marín va comprar l’immoble el setembre passat, quan tenia 21 anys, per menys de 40.000 euros.
Per finançar l’operació, no va recórrer a una hipoteca tradicional, sinó que va sol·licitar un préstec personal. Segons va explicar, l’immoble era una propietat embargada que una entitat bancària volia vendre.
«Si l’hagués comprada a un particular, m’hauria costat més del doble. La vaig comprar perquè estava embargada pel banc, i al banc el que li interessa és desfer-se’n», va afirmar.
L’habitatge estava ocupat quan el va comprar
Santiago també va explicar que, quan va decidir adquirir la propietat, a l’interior de l’habitatge hi havia persones ocupant-lo. Segons la seva versió, la situació es va resoldre sense conflictes després de formalitzar-se la compra.
«Quan la vaig anar a comprar, hi havia uns ocupes a dins. Quan la vaig comprar, van marxar. Els vaig dir que es fiquessin en un altre lloc i ja està. Els coneixem del poble, són bona gent», va relatar.
Debat sobre els sous i la falta de treballadors al camp
Durant la seva intervenció a laSexta Xplica, el jove també va parlar de la seva experiència laboral al camp. Santiago Marín va defensar que un dels problemes del sector és la falta de professionals amb la preparació necessària per desenvolupar determinades feines.
«Hi ha molt pocs perfils com el meu. Per dir-ho d’alguna manera, no hi ha gent professional que pugui treballar en això. Hi ha molta gent que vol treballar al camp, però no professionalment, sinó simplement temporers i altres treballadors», va manifestar.
Les declaracions van generar debat al plató del programa. Amina Mouthadi, cambrera i una de les participants de l’espai televisiu, va qüestionar que el principal problema del camp sigui la falta de persones disposades a treballar-hi.
«Dir que no hi ha gent qualificada per al camp... El que no hi ha són sous dignes perquè la gent hi vagi a treballar. A mi em consta que tothom vol treballar. Em sembla una mica xocant que un noi de la seva edat pensi que la gent no vol treballar al camp. És clar que vol, però són vint hores per 1.200 euros», va assenyalar Mouthadi.
Santiago Marín va respondre que els salaris i les condicions laborals que ell coneix no coincideixen amb aquesta descripció i va defensar que, almenys en el seu cas, la realitat del sector és diferent.
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