Aquests són els jubilats que cobraran fins a un 25% més de pensió a partir del 28 d'agost del 2026
Les persones jubilades que optin per la jubilació flexible podran rebre un complement sobre la pensió parcial
A partir del 28 d’agost de 2026, determinats pensionistes podran rebre un complement de fins al 25% sobre la part de la pensió que mantinguin mentre treballen. La mesura s’inclou en la reforma de la jubilació flexible aprovada mitjançant un reial decret i pretén facilitar que les persones jubilades tornin temporalment al mercat laboral sense haver de renunciar completament a la prestació.
El complement, però, no s’aplicarà a totes les pensions. Només hi podran accedir les persones que reprenguin l’activitat laboral mitjançant un contracte a temps parcial i compleixin les condicions establertes per la Seguretat Social.
Condicions per beneficiar-se del complement
Un dels principals requisits és haver estat jubilat durant un mínim de sis mesos abans de tornar a treballar. D’aquesta manera, la normativa vol evitar que la jubilació flexible es converteixi simplement en una continuació immediata de la mateixa activitat que es desenvolupava abans de retirar-se.
La reincorporació s’haurà de fer amb un contracte a temps parcial i dins dels percentatges de jornada previstos per la reforma. La quantia del complement variarà segons les hores treballades:
- Amb una jornada situada entre el 55% i el 80%, el complement serà del 25%.
- Amb una jornada d’entre el 33% i el 55%, l’increment serà del 15%.
Aquesta modalitat permetrà combinar els ingressos d’una feina amb el cobrament parcial de la pensió.
Com es determinarà l’import?
El percentatge addicional no es calcularà sobre la pensió completa que es cobrava abans de tornar a treballar. S’aplicarà sobre la part de la prestació que el pensionista continuï rebent mentre desenvolupa l’activitat laboral.
Per exemple, una persona amb una pensió mensual de 1.000 euros que accepti una feina amb una jornada del 60% veurà ajustada la prestació en funció d’aquesta dedicació. Posteriorment, sobre la quantitat de pensió que conservi s’hi afegirà el complement del 25%. A aquests ingressos també caldrà sumar-hi el salari corresponent al contracte a temps parcial.
L’objectiu de la reforma és oferir més incentius a les persones jubilades que vulguin continuar treballant, mantenint alhora una part de la protecció econòmica que els proporciona la pensió.
La jubilació flexible s’obre als autònoms
La reforma també incorpora una novetat per als treballadors per compte propi. Fins ara, els autònoms no es podien acollir a la jubilació flexible, però la nova regulació els permetrà utilitzar aquesta fórmula.
Per fer-ho, hauran de complir les condicions generals i no podran haver estat donats d’alta en el RETA durant els tres anys anteriors a la data en què van accedir a la jubilació.
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