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Incendis forestals

Una màquina contractada pels ramaders d’Àvila que no podia operar pel risc d’incedi, en l’origen del foc més gran d’Espanya

La Guàrdia Civil investiga un treballador i els responsables de la contractació de les obres que van desencadenar el sinistre

Vista del fum de l’incendi forestal a Àvila, Castella i Lleó (Espanya). L’incendi forestal de Burgohondo (Àvila) ha calcinat 55.000 hectàrees i s’ha convertit en l’incendi més gran registrat a Espanya.

Vista del fum de l’incendi forestal a Àvila, Castella i Lleó (Espanya). L’incendi forestal de Burgohondo (Àvila) ha calcinat 55.000 hectàrees i s’ha convertit en l’incendi més gran registrat a Espanya. / Alberto Ortega / Europa Press

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Redacció

Redacció

Barcelona

Espanya afronta un dels pitjors desastres mediambientals de la seva història després de l’incendi declarat a la serra de Burgohondo, a la província d’Àvila. Les flames, que van començar dimecres passat 22 de juliol al voltant de la una del migdia, han devastat més de 50.000 hectàrees, i s’ha convertit en l’incendi forestal més gran registrat al país.

Segons ha informat el diari ‘El Mundo’ l’incendi es va iniciar quan un operari que treballava amb una màquina giratòria mirava d’obrir un nou camí forestal en una zona de la serra de Gredos quan aquest tipus de treballs estaven prohibits per alt risc d’incendi. La maquinària, que pesa unes vuit tones, és de la marca Takeuchi i està equipada amb un martell hidràulic per trencar roca. En aquell moment, estava sent utilitzada per ampliar un accés destinat a facilitar el pas del bestiar cap a les zones altes de pasturatge.

Xispa fatal

Mentre es realitzaven aquests treballs es va produir una espurna que va encendre la vegetació seca de l’entorn. Les altes temperatures, el vent i l’abundant vegetació van afavorir que el foc avancés ràpidament, dificultant-ne el control des dels primers minuts.

A més, les obres s’estaven portant a terme en un període en què aquest tipus de treballs estaven prohibits a causa de l’elevat risc d’incendis forestals. Malgrat aquestes restriccions, la maquinària feia diversos dies que treballava a la zona sense que s’hagués aturat l’activitat.

Detenció de l’operari

En el moment en què es va originar l’incendi conduïa la màquina un operari de Santa Cruz del Valle, conegut com ‘El Perejil’. Aquest treballador en un primer moment va admetre que l’espurna que va iniciar el foc es va produir mentre manejava la màquina i va procedir a retirar-la del lloc per evitar que quedés atrapada per l’avenç de l’incendi.

No obstant, durant la seva declaració davant la Guàrdia Civil, ‘El Perejil’ va modificar la seva versió inicial i va afirmar que en aquell moment no estava realitzant cap tasca, sinó que únicament traslladava la maquinària fora de la zona.

Els responsables de la contractació

La investigació també se centra a determinar les responsabilitats dels que van encarregar les obres. El president de l ’Associació de Ramaders de Burgohondo reconeix haver contractat l’empresa Reestacions El Fresno d ’obrir el camí, tot i que assegura que desconeixia que se n’anés a utilitzar un martell hidràulic per realitzar els treballs.

Afegeix que l’objectiu era millorar l’accés del bestiar a les zones de pastura situades a la part alta de la serra i afirma que serà la justícia qui determini els responsables dels fets.

Complicada extinció de l’incendi

Els equips d’emergència es van desplaçar amb rapidesa fins al lloc on va començar l’incendi, però van trobar nombroses dificultats per accedir al focus de l’incendi. Les flames van baixar ràpidament per un barranc i es van estendre per àmplies superfícies de muntanya baix, obligant a sol·licitar la intervenció de mitjans aeris.

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La gran quantitat de fum va reduir considerablement la visibilitat, dificultant la feina d’helicòpters i hidroavions durant les primeres hores, un període clau per frenar l’avenç de l’incendi. Aquesta circumstància va permetre que el foc augmentés la seva intensitat i acabés afectant una enorme extensió de terreny.

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