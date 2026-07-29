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Un jubilat explica la pensió que cobra després de cotitzar 45 anys: «Hi ha joves que guanyen més que jo»

Juan Leo assegura que rep 1.600 euros mensuals i defensa l’esforç de tota una vida laboral durant un debat intergeneracional emès a laSexta Xplica

«Hi ha joves que guanyen més que jo»

«Hi ha joves que guanyen més que jo»

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Joan Soler

Figueres

La pensió de jubilació és una de les prestacions més importants per a les persones que han deixat de treballar. La seva gestió, però, genera habitualment controvèrsia, especialment pels canvis en el sistema i pel debat sobre la seva sostenibilitat futura.

Aquesta qüestió es va abordar al programa laSexta Xplica, on representants de diferents generacions van compartir les seves opinions sobre un assumpte que afecta tant els jubilats actuals com els treballadors més joves.

Entre els participants hi havia Juan Leo, un jubilat que assegura haver cotitzat durant 45 anys. Durant el debat, va explicar quina pensió cobra actualment i va reivindicar l’esforç que ha fet al llarg de la seva trajectòria laboral.

Una pareja de jubilados sentados en un banco.

Un parella de jubilitats, en un banc. / Empordà

«Jo tinc molt de respecte per la joventut, perquè tinc quatre fills. Però he cotitzat 45 anys per rebre la jubilació que cobro avui i m’ha quedat una pensió de 1.600 euros. I hi ha joves que cobren més que jo», va afirmar al programa de laSexta.

«He treballat per tenir una casa i un 600»

Les paraules del jubilat van donar pas a un intercanvi amb Paloma Martín, portaveu de Lideremos, que participava en el debat com a representant de les generacions més joves.

Juan Leo va recordar que durant dècades havia fet llargues jornades laborals i hores extraordinàries per poder tirar endavant i permetre’s, segons va explicar, «una casa i un 600».

El jubilat també va mostrar la seva preocupació davant la possibilitat que els pensionistes acabin perjudicats pels problemes actuals del mercat laboral i per la reducció del nombre de treballadors en alguns sectors.

«Quina culpa tinc jo que la tecnologia hagi suprimit milers de llocs de treball?», va preguntar durant la conversa recollida per laSexta Xplica.

Jubilados de Badia del Vallès sentados en el club de petanca.

Un grup de jubiliats en un club de petanca. / MANU MITRU

El debat entre joves i pensionistes

Paloma Martín va respondre que els joves no responsabilitzen els jubilats de l’impacte de l’automatització ni de les transformacions que ha experimentat el mercat laboral. No obstant això, va reclamar que es modifiquin alguns dels discursos que es fan servir per parlar de les noves generacions.

El diàleg va acabar reflectint un debat que va més enllà de les pensions: el xoc de perspectives entre les persones que van accedir al mercat laboral fa dècades i els joves que avui tenen dificultats per trobar estabilitat, accedir a un habitatge o assolir un poder adquisitiu similar al de generacions anteriors.

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El titular posa el focus en la dada més concreta i atractiva per a Discover: els 45 anys cotitzats i la pensió de 1.600 euros.

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