Consell Executiu
El Govern aprova l’augment de sou als professors pactat amb alguns sindicats després de les vagues d’aquest curs escolar
Catalunya també tira endavant l’ampliació del complement retributiu per més dedicació lectiva i ha apujat el salari a les dinamitzadores d’educació inclusiva en el primer Consell Executiu després de l’error amb les proves PISA
El Govern aplicarà les mesures acordades en el preacord d’Educació malgrat el rebuig dels professors
Els professors tomben el preacord amb Educació i obren una crisi educativa, política i sindical
Pau Lizana Manuel
El Govern ha donat la llum verda definitiva a l’augment salarial dels professors de cara a l’any que ve que va pactar amb els sindicats CCOO, UGT i ASPEPC-SPS al maig. El Departament d’Educació compleix així el seu compromís d’aplicar l’acord amb els sindicats malgrat que el vot negatiu de la majoria de professors afiliats a la Ustec, a més del rebuig d’altres sindicats com la CGT o la Intersindical, va impedir posar un punt final a la vaga, que es reprendrà el pròxim 8 de setembre. La mesura s’ha aprovat aquest dimarts en el primer consell executiu després que la consellera d’Educació i Formació Professional, Esther Niubó, reconegués la «gravetat» de l’error que farà que les proves de l’informe PISA del 2025 de Catalunya no siguin comparables amb altres territoris ni edicions anteriors.
El 2026 i el 2027, els professors d’escoles i instituts del Servei d’Educació de Catalunya cobraran 50 euros més al mes, 700 a l’any. El 2028, l’import addicional es duplicarà fins als 100 euros mensuals i 1.400 euros anuals. El 2029, finalment, els professors acabaran cobrant 170 euros més al mes, per a un total anual de 2.380 euros anuals. El pacte amb aquests sindicats, que no són majoria al sector educatiu català, també recollia un increment en el complement específic de primària fins als 2.960,79 euros a l’any i un altre de 3.027,49 euros anuals en el cas del complement de secundària. La idea és que també s’acabin desplegant aquests ajuts progressivament fins al 2029.
Més mesures
No ha sigut l’únic acord assolit pel Consell Executiu aquest dimarts. El Govern liderat pel president Salvador Illa també ha aprovat l'ampliació del complement retributiu per als docents amb més dedicació lectiva en deu especialitats més. A partir del curs vinent, quedaran inclosos en aquesta opció els professors de Llengua Castellana, Matemàtiques, Anglès, Orientació Educativa, Tecnologia, Física i Química, Biologia i Geologia, Sistemes i Aplicacions Informàtiques, Instal·lacions Electrotècniques i Sistemes Electrotècnics i Automàtics. Els professors d'aquestes assignatures, així com els d'Informàtica o Llengua Catalana, que ja hi estaven acollits, poden ampliar voluntàriament el seu horari per atendre els alumnes que queden sense atenció durant una substitució. La dedicació del professorat augmenta cinc hores a la setmana.
El Govern també ha impulsat un canvi per a les dinamitzadores d’educació inclusiva, que ara passen a ser considerades ‘tècniques docents’ i rebran un complement salarial de 439,20 euros mensuals. Les dinamitzadores s'encarreguen de formar els professionals en el model d'escola inclusiva i duen a terme tasques de suport als centres educatius per afavorir «l'equitat, la cohesió social i el benestar emocional», segons apunta el Govern.
Encara en matèria educativa, el Consell Excèntric d’aquest dimarts també ha oficialitzat la creació de dos centres educatius públics per al curs que ve: el centre d’educació especial Lexia, a Barcelona; i l’Escola Nova de l’Hospitalet de Llobregat, per integració del centre privat Sanfeliu.
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