Fets i gent
Susanna Griso i Luis Enríquez: tots els detalls del seu casament a l'Empordà
La parella va voler celebrar un casament d’inspiració mediterrània i bohèmia
Un dels grans protagonistes de la jornada va ser el vestit de núvia de Susanna Griso
Europa Press
Després de més d’un any i mig de relació i d’una petició de mà que va tenir lloc durant un viatge a l’Argentina, Susanna Griso i Luis Enríquez ja són marit i muller. La presentadora d’Espejo Público i l’empresari es van donar el "sí, vull" aquest dissabte 25 de juliol en una romàntica cerimònia civil celebrada als jardins de l’Hostal La Gavina, a s’Agaró, amb el Mediterrani com a teló de fons i envoltats de prop de 250 familiars i amics.
Lluny del protocol més tradicional, la parella va voler celebrar un casament d’inspiració mediterrània i bohèmia, en què cada detall havia estat pensat acuradament. La cerimònia va ser oficiada per Josep Xifre, alcalde de Santa Cristina d’Aro, i va estar marcada per moments especialment emotius, com l’arribada de la núvia del braç del seu fill gran, Jan, o les paraules que aquest va dedicar als nuvis abans de fondre’s en una abraçada amb Luis Enríquez. També hi va haver discursos de persones molt properes, entre les quals Jaime de los Santos, un dels grans amics de la parella, a més de les intervencions del germà de la presentadora i del mateix nuvi.
Vestit de Cortana
Un dels grans protagonistes de la jornada va ser el vestit de núvia de Susanna Griso. Fidel al seu estil, Susanna va tornar a confiar en Rosa Esteva, fundadora de Cortana, firma que també havia escollit per a la preboda. La periodista va lluir un elegant disseny de color blanc trencat i d’inspiració bohèmia, amb escot paraula d’honor, una delicada cotilla que realçava la silueta i una faldilla vaporosa confeccionada amb un teixit lleuger, pensat per moure’s amb comoditat i gaudir d’una celebració a l’aire lliure al costat del mar. Va completar el conjunt amb unes sabates d’Isabel Addo, mentre que l’estilisme va anar a càrrec de Cristina Rodríguez, el maquillatge va ser obra d’Isabel Álvarez i el pentinat portava la firma de Charly Jiménez.
L’ambientació també va estar a l’altura d’un dels casaments de l’estiu. La decoració floral va ser dissenyada per Montana el Taller, mentre que la papereria personalitzada portava la firma de Marta Gutiérrez. L’organització del casament va recaure en GLA Empordà, que va coordinar una celebració concebuda perquè els convidats gaudissin d’un ambient relaxat i sense protocols excessius.
La música va tenir un paper protagonista durant tota la jornada. A més de les actuacions del Vienna Brava Duo, Picoco’s Band i els DJ Marc Dunjo i Iván Álvarez, un dels moments més especials va arribar de la mà d’Eric Griso, nebot de Susanna Griso i exintegrant d’Arnau Griso, que va posar veu a una part molt emotiva de la celebració. Més tard, els nuvis van inaugurar el ball amb Noches de boda, de Joaquín Sabina, abans que tots els convidats se sumessin a una **coreografia col·lectiva al ritme de **September, d’Earth, Wind & Fire.
Després de convertir-se oficialment en marit i muller, Susanna Griso i Luis Enríquez van atendre breument la premsa. Luis Enríquez no va amagar l’emoció que va sentir en veure aparèixer Susanna vestida de núvia. "Meravellosa, impressionant, tallava la respiració", va confessar. Per la seva banda, la periodista va revelar a qui regalaria el ram de núvia: "L’hi regalaré a la Blanca, la seva filla, perquè els meus fills no gaire", va explicar entre somriures, deixant un altre dels moments més entranyables d’una jornada inoblidable per als nuvis.
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