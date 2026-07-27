Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Martina Fernández BarçaAssociació TamariuJulien ChauvinPla de Barris Sant Pere Pescador
instagramlinkedin

Fets i gent

Susanna Griso i Luis Enríquez: tots els detalls del seu casament a l'Empordà

La parella va voler celebrar un casament d’inspiració mediterrània i bohèmia

Un dels grans protagonistes de la jornada va ser el vestit de núvia de Susanna Griso

Susanna Griso i Luis Enríquez durant el seu casament a l'Empordà.

Susanna Griso i Luis Enríquez durant el seu casament a l'Empordà. / EUROPA PRESS

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

Europa Press

MADRID

Després de més d’un any i mig de relació i d’una petició de mà que va tenir lloc durant un viatge a l’Argentina, Susanna Griso i Luis Enríquez ja són marit i muller. La presentadora d’Espejo Público i l’empresari es van donar el "sí, vull" aquest dissabte 25 de juliol en una romàntica cerimònia civil celebrada als jardins de l’Hostal La Gavina, a s’Agaró, amb el Mediterrani com a teló de fons i envoltats de prop de 250 familiars i amics.

Lluny del protocol més tradicional, la parella va voler celebrar un casament d’inspiració mediterrània i bohèmia, en què cada detall havia estat pensat acuradament. La cerimònia va ser oficiada per Josep Xifre, alcalde de Santa Cristina d’Aro, i va estar marcada per moments especialment emotius, com l’arribada de la núvia del braç del seu fill gran, Jan, o les paraules que aquest va dedicar als nuvis abans de fondre’s en una abraçada amb Luis Enríquez. També hi va haver discursos de persones molt properes, entre les quals Jaime de los Santos, un dels grans amics de la parella, a més de les intervencions del germà de la presentadora i del mateix nuvi.

Vestit de Cortana

Un dels grans protagonistes de la jornada va ser el vestit de núvia de Susanna Griso. Fidel al seu estil, Susanna va tornar a confiar en Rosa Esteva, fundadora de Cortana, firma que també havia escollit per a la preboda. La periodista va lluir un elegant disseny de color blanc trencat i d’inspiració bohèmia, amb escot paraula d’honor, una delicada cotilla que realçava la silueta i una faldilla vaporosa confeccionada amb un teixit lleuger, pensat per moure’s amb comoditat i gaudir d’una celebració a l’aire lliure al costat del mar. Va completar el conjunt amb unes sabates d’Isabel Addo, mentre que l’estilisme va anar a càrrec de Cristina Rodríguez, el maquillatge va ser obra d’Isabel Álvarez i el pentinat portava la firma de Charly Jiménez.

26/07/2026 Susanna Griso llega al altar para darle el ´sí quiero´ a Luis Enríquez EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

Susanna Griso el dia del casament. / EUROPA PRESS

L’ambientació també va estar a l’altura d’un dels casaments de l’estiu. La decoració floral va ser dissenyada per Montana el Taller, mentre que la papereria personalitzada portava la firma de Marta Gutiérrez. L’organització del casament va recaure en GLA Empordà, que va coordinar una celebració concebuda perquè els convidats gaudissin d’un ambient relaxat i sense protocols excessius.

26/07/2026 Del baile sorpresa al ramo de novia: los invitados desvelan los secretos de la boda de Susanna Griso. MADRID, 26 (CHANCE) La boda de Susanna Griso y Luis Enríquez Nistal ha reunido este fin de semana a numerosos rostros conocidos en la finca La Gavina, en S'Agaró (Costa Brava), donde la pareja se ha dado el esperado 'sí, quiero' tras casi cuatro años de discreta relación. En un ambiente marcado por la emoción, el amor y la complicidad, familiares y amigos han querido acompañar a la presentadora y al empresario en uno de los días más importantes de sus vidas, una celebración en la que no han faltado las sorpresas ni las muestras de cariño. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

Els convidats al casament de Susanna Griso i Luis Enríquez. / EUROPA PRESS

La música va tenir un paper protagonista durant tota la jornada. A més de les actuacions del Vienna Brava Duo, Picoco’s Band i els DJ Marc Dunjo i Iván Álvarez, un dels moments més especials va arribar de la mà d’Eric Griso, nebot de Susanna Griso i exintegrant d’Arnau Griso, que va posar veu a una part molt emotiva de la celebració. Més tard, els nuvis van inaugurar el ball amb Noches de boda, de Joaquín Sabina, abans que tots els convidats se sumessin a una **coreografia col·lectiva al ritme de **September, d’Earth, Wind & Fire.

Notícies relacionades

Després de convertir-se oficialment en marit i muller, Susanna Griso i Luis Enríquez van atendre breument la premsa. Luis Enríquez no va amagar l’emoció que va sentir en veure aparèixer Susanna vestida de núvia. "Meravellosa, impressionant, tallava la respiració", va confessar. Per la seva banda, la periodista va revelar a qui regalaria el ram de núvia: "L’hi regalaré a la Blanca, la seva filla, perquè els meus fills no gaire", va explicar entre somriures, deixant un altre dels moments més entranyables d’una jornada inoblidable per als nuvis.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mercè Barberà: 'Sempre he pensat que si la mare em va donar la vida, jo, de la meva no en podia fer una ximpleria, li devia el millor
  2. Nacho de la Calzada, advocat laboralista, alerta del truc que utilitzen les empreses per abaixar-te el sou sense que te n’adonis: 'Revisa la teva nòmina
  3. Els experts aconsellen entrenar la força: 'Aixecar peses augmenta la qualitat de vida en la tercera edat
  4. Els Mossos i la Guàrdia Civil detecten irregularitats en subvencions de la Generalitat a la productora Triacom
  5. El xurrogelat la innovació estiuenca de la Xurreria Olivé que trobareu a Llançà
  6. Jürgen Klopp firma com a nou seleccionador d’Alemanya i avisa: 'Si no deixeu en pau la meva família, me n’aniré
  7. Tere, última habitant d'un poble abandonat: «No em sento gens sola, aquí sempre hi ha...»
  8. La fiscalia demana set anys de presó per al germà de l’exconseller Felip Puig per un contracte irregular

Susanna Griso i Luis Enríquez: tots els detalls del seu casament a l'Empordà

Susanna Griso i Luis Enríquez: tots els detalls del seu casament a l'Empordà

L'Ajuntament de Figueres aposta per una pista de gel d'aigua freàtica per a la campanya nadalenca

L'Ajuntament de Figueres aposta per una pista de gel d'aigua freàtica per a la campanya nadalenca

França conté l’avenç de l’incendi de la Gironda, tot i que les autoritats creuen que «durarà diverses setmanes o fins i tot mesos»

França conté l’avenç de l’incendi de la Gironda, tot i que les autoritats creuen que «durarà diverses setmanes o fins i tot mesos»

Els metges inspectors de la Seguretat Social denuncien retards de 730 dies en les baixes: «Una demora inaudita»

Els metges inspectors de la Seguretat Social denuncien retards de 730 dies en les baixes: «Una demora inaudita»

Quan l’‘estafador de l’amor’ es converteix en un lladre de joies: detingut a Barcelona per robar dones que coneixia per xarxes

Quan l’‘estafador de l’amor’ es converteix en un lladre de joies: detingut a Barcelona per robar dones que coneixia per xarxes

La Sarah i Judith Andic declaren que Jonathan volia deixar de ser executiu de Mango i el pare hi estava d’acord

La Sarah i Judith Andic declaren que Jonathan volia deixar de ser executiu de Mango i el pare hi estava d’acord

Mango esquiva l’efecte de la detenció de Jonathan Andic i ven un 7% més en la primera meitat del 2026

Mango esquiva l’efecte de la detenció de Jonathan Andic i ven un 7% més en la primera meitat del 2026

La Policia Local de Castelló d'Empúries alerta de l'ús creixent del gas del riure

Tracking Pixel Contents