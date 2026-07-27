Crisi a Educació
Niubó admet que no hi havia «protocols clars» per controlar el desenvolupament de les proves PISA
Un 23,2% d'alumnes catalans seleccionats per a l'informe PISA van ser exclosos per necessitats educatives especials, molt per sobre del percentatge permès per l'OCDE
Pau Lizana Manuel
La consellera d’Educació i Formació Professional, Esther Niubó, ha admès aquest dilluns al Parlament que el seu departament no comptava amb «protocols clars» per controlar «l’aplicació de les avaluacions de les proves de l’informe PISA del 2025. Niubó ha evitat assenyalar una causa concreta al darrere de la «incidència tècnica» que farà que els resultats catalans de les proves no puguin ser comparats ni amb edicions anteriors de l’informe ni amb altres territoris. Al seu lloc, la consellera ha demanat als grups parlamentaris que havien sol·licitat la seva compareixença a esperar fins que acabin les «diligències internes» que han d’aclarir els motius de l’error i que van començar el mes de març, quan Educació va conèixer que el 23,2% dels 2.545 alumnes seleccionats per a la mostra havia sigut exclosos de la prova per presentar alguna necessitat educativa especial, molt per sobre del 5% acceptat per l’OCDE.
Coincidència amb el final d’etapa
Niubó sí que ha apuntat durant la seva intervenció d’aquest dilluns que les proves de l’informe PISA van coincidir amb les mateixes dates que les proves de final d’etapa de quart d’ESO del 2025, que es van fer entre el 10 i l’11 d’abril. Els 51 centres que formaven part de la mostra de PISA estaven fent les dues proves en el mateix període de temps, cosa que podria haver fet que s’utilitzessin les mateixes pautes d’exempció per a les PISA que per a les proves de final d’etapa, en les quals l’alumnat amb necessitats educatives especials sí que estava exempt.
En total, no van realitzar les proves PISA 591 alumnes: 6 per tenir una discapacitat física, 493 per una necessitat de suport per qüestions «cognitives, conductuals o emocionals», i 92 per acusar un domini insuficient de la llengua.
[Hi haurà ampliació]
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