L'estudi de Choví "L'Estiu Real dels Espanyols" revela que els espanyols canvien de destinació, però no de costums
L'estiu no és igual per a tothom: gairebé un terç dels espanyols passarà les vacances sense sortir de la seva ciutat.
Les festes del poble i el bar de confiança continuen formant part de l'estiu: el 77% torna a les seves festes majors i més de la meitat acaba repetint als mateixos bars de les seves vacances.
La platja continua sent el gran refugi de l'estiu: gairebé la meitat dels espanyols la tria com a destinació preferida.
Ja no hi ha una «cançó de l'estiu»: només el 13,8% dels espanyols identifica una cançó de l'estiu clara aquest 2026.
L'allioli ja forma part dels cinc ingredients imprescindibles de l'estiu espanyol.
Cada estiu canvien les destinacions, les carreteres s'omplen i milions d'espanyols fan les maletes rumb a les vacances. Tanmateix, hi ha una cosa que es manté inalterable any rere any: els costums. Canviem de platja, d'apartament o de càmping, però continuem buscant el mateix tipus de bar on esmorzar, el xiringuito on tornar una vegada i una altra o la taula al voltant de la qual ens reunim amb la família i els amics.
Aquesta és la principal conclusió d'"L'Estiu Real dels Espanyols", l'estudi elaborat per Choví (*), l'empresa líder en allioli, amb motiu del llançament de la seva campanya "A què sap l'estiu?", una investigació que retrata com vivim realment aquesta època de l'any i demostra que, més enllà de les destinacions o les modes, l'estiu espanyol continua construint-se a partir de petits rituals compartits.
L'estiu comença quan, per fi, hi arribem
Tot i que el calendari marqui l'inici de l'estiu al juny, per a la majoria dels espanyols l'estació comença molt més tard: quan arriben les vacances. L'estudi de Choví revela que 6 de cada 10 espanyols (62,3%) marxaran de vacances aquest estiu, mentre que gairebé tres de cada deu es quedaran a la seva ciutat. Per a 4 de cada 10 (40,4%), aquest moment en què, per fi, comencen les vacances és l'autèntic inici de l'estiu, fins i tot per davant del primer bany de l'any (32%).
Tanmateix, desconnectar no sempre és tan senzill. Tot i que la meitat dels espanyols aconsegueix oblidar-se completament de la feina durant aquests dies de descans, l'altra meitat reconeix que continua pendent, en més o menys mesura, del mòbil o del correu electrònic laboral.
Canviem de destinació... però continuem fent el mateix
L'estudi de Choví posa de manifest una paradoxa molt espanyola. El 62% dels enquestats afirma que canvia de destinació cada estiu, però això no significa que canviïn els seus costums. Al contrari: un cop hi arriben, recuperen els mateixos hàbits de sempre. Més de la meitat dels espanyols (54,9%) reconeix que acaba convertint alguns bars en llocs fixos de les seves vacances, repetint-hi estiu rere estiu quan torna a aquella destinació. De la mateixa manera, més de tres de cada quatre (77%) continuen tornant cada estiu a les festes majors del seu poble, encara que ja no hi visquin. Més que buscar novetats, els espanyols semblen buscar allò que ja coneixen. Llocs, persones i tradicions que converteixen les vacances en un espai recognoscible i familiar, fins i tot quan la destinació canvia.
I encara que cada vegada hi ha més maneres de gaudir de l'estiu, la platja continua ocupant un lloc privilegiat en l'imaginari col·lectiu. Gairebé la meitat dels espanyols (47%) continua escollint-la com la seva destinació preferida, molt per davant de l'interior, mentre que un 37% assegura que l'elecció depèn de cada any
L'estiu té gust de xiringuito, sobretaula i temps compartit
Si hi ha un lloc capaç de resumir aquest imaginari compartit, és el xiringuito. Per al 44,3% dels espanyols, és l'espai que més "fa gust d'estiu", molt per davant d'altres escenaris com les barbacoes.
Però l'estudi revela que allò que és realment important no és tant on es menja, sinó com es fa. Per als espanyols, un àpat d'estiu perfecte és, abans que res, un àpat sense presses (36,7%) i en bona companyia (35,8%), mentre que la qualitat dels ingredients queda molt per darrere.
Potser per això hi ha un consens pràcticament unànime sobre un dels grans rituals estivals: el 98,3% dels espanyols creu que un bon pica-pica aconsegueix allargar la sobretaula. Més que un àpat, la taula continua sent el lloc on es comparteix l'estiu.
L'allioli ja forma part dels sabors imprescindibles de l'estiu
És precisament al voltant d'aquesta taula on l'allioli s'ha consolidat com un dels sabors més reconeixibles de l'estiu espanyol. Segons l'estudi impulsat per Choví, ja se situa entre els cinc ingredients que els espanyols consideren imprescindibles durant aquesta època de l'any, al costat de clàssics com la cervesa o la síndria. La seva presència va molt més enllà de moments puntuals. Tres de cada quatre espanyols consumeixen allioli, mentre que un de cada cinc reconeix que en posa pràcticament a qualsevol plat, tant si "hi escau" com si no.
A més, l'estudi confirma que l'allioli continua estretament lligat als moments compartits. Sis de cada deu espanyols asseguren consumir-lo habitualment en família, reforçant el seu paper com un d'aquells sabors associats a les reunions estiuenques.
L'estudi reflecteix que l'allioli ja forma part d'alguns dels grans rituals gastronòmics de l'estiu espanyol. Els enquestats el relacionen amb plats tan diversos com la paella, una barbacoa o unes patates fregides, que consideren alguns dels que més necessiten allioli per fer realment gust d'estiu.
L'estudi també reflecteix la transformació d'alguns referents culturals. Més de la meitat dels espanyols (51,7%) considera que la tradicional cançó de l'estiu ha deixat de ser un fenomen capaç d'unir diverses generacions i només un 13,8% identifica una única cançó com el gran èxit de l'estiu del 2026. Davant d'unes modes que evolucionen cada any, els costums semblen mantenir-se molt més estables.
"Amb la campanya 'A què sap l'estiu?' volíem reivindicar aquests petits moments quotidians que tots reconeixem i que converteixen qualsevol àpat compartit en l'autèntic començament de les vacances. Aquest estudi confirma precisament això: que, encara que canviïn les destinacions o les maneres de viatjar, continuem retrobant-nos en els mateixos rituals de sempre. Tornar al poble, repetir al bar de confiança, allargar una sobretaula o compartir una taula amb les persones que més estimem continua sent la millor manera de començar l'estiu", afirma Aurélie Morin, directora de Màrqueting de Choví.
Amb "L'Estiu Real dels Espanyols", Choví amplia el territori de marca iniciat amb la seva campanya "A què sap l'estiu?", posant el focus en allò que es manté de generació en generació. Perquè, encara que cada estiu sigui diferent, hi ha petits gestos que continuen tenint el mateix sabor: arribar, per fi, a les vacances, seure al voltant d'una taula i compartir el temps amb els teus.
(*) Fitxa tècnica de l'estudi
"L'Estiu Real dels Espanyols" és un estudi sociològic encarregat per Choví i elaborat per Appinio, realitzat a través d'una enquesta en línia a una mostra de 1.000 persones residents a Espanya, representativa per gènere, edat i comunitat autònoma. El treball de camp es va dur a terme entre el 8 i el 10 de juliol de 2026. Les dades recollides reflecteixen percepcions i hàbits declarats pels mateixos enquestats.
Via: Diari de Girona
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