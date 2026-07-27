Declaracions
La Sarah i Judith Andic declaren que Jonathan volia deixar de ser executiu de Mango i el pare hi estava d’acord
La terapeuta de la família Andic no s’acull al secret professional i declara durant gairebé tres hores
J. G. Albalat
Judith i Sarah Andic han declarat davant la jutge de Martorell, Raquel Nieto, que el seu germà Jonathan volia deixar de ser executiu de Mango i emprendre negocis pel seu compte i que Isak Andic ho sabia i hi estava d’acord. A més, han negat que hi hagués conflicte amb el seu germà Jonathan pel repartiment de l’herència del seu pare, Isak Andic, el fundador de Mango. Fins a tal punt han rebutjat que hi hagués discrepàncies, que han precisat que cada any el magnat de la moda feia un testament en què es detallava si havia produït donacions als fills, segons les fonts judicials. Estaven d’acord, segons aquestes dos testimonis, fins i tot en la creació d’una fundació que gestionaria el patrimoni de l’empresari quan ell faltés. Isak Andic va morir el 14 de desembre del 2014 al precipitar-se per un barranc quan passejava per un sender amb el seu fill per Montserrat.
Les dues germanes, que han declarat durant dues hores i mitja, ha remarcat que el seu pare, Isak, tenia l’«organigrama al cap» de com hauria de ser aquesta fundació i com havia de sortir Jonathan de la companyia, tal com estava previst. Davant dels Mossos d’Escuadra van explicar que el seu germà, que està imputat per un presumpte delicte d’homicidi, no tenia obsessió pels diners, tal com sosté la fiscal Teresa Yoldi i la jutge.
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