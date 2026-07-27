Nova crisi en la conselleria
Niubó compareixerà dilluns al Parlament per donar explicacions sobre el fiasco de les proves PISA
¿Per què els resultats de PISA 2025 a Catalunya no seran vàlids? ¿Qui n’és el responsable? Les tres claus del fiasco
Carlota Camps
La consellera d’Educació, Esther Niubó, compareixerà aquest dilluns al Parlament per donar explicacions sobre el fiasco en les proves PISA, segons ha pogut saber EL PERIÓDICO. Haurà de respondre a les múltiples crítiques rebudes en les últimes hores per part de l’oposició –Junts va exigir la seva compareixença– i també de tot el món educatiu, després d’haver-se conegut que els resultats obtinguts pels alumnes catalans no són vàlids.
Les notes obtingudes es publicaran, però no seran comparables amb altres comunitats o països, ni tampoc amb les d’anys anteriors. És a dir, no serviran per saber si el nivell acadèmic de l’alumnat català ha millorat (o no) després dels «catastròfics» resultats de l’edició passada. Del 2015 i 2022 es va produir una caiguda d’entre 30 i 40 punts en comprensió lectora, matemàtiques i ciències entre els alumnes catalans, cosa que equival a la pèrdua de gairebé un curs escolar.
Les proves PISA són uns exàmens estandarditzats per l’OCDE que serveixen per avaluar cada tres anys les habilitats dels alumnes de 15 anys. La raó per la qual els resultats no seran vàlids és perquè Catalunya va eximir de fer les proves més d’un 23% dels estudiants que formaven part de la mostra per tenir problemes d’aprenentatge, quan l’OCDE permet excloure’n com a màxim el 5%.
Fins ara, el Govern ha al·legat que es tracta d’una «incidència tècnica» i que el problema no és «la mostra», sinó «els criteris d’exempció». Així ho ha afirmat aquest dissabte el secretari de Millora Educativa de la Generalitat, Ignasi Giménez, en una entrevista a RAC1, en la qual també ha assenyalat com a principal hipòtesi de l’error que durant el període d’aplicació de les proves PISA s’estaven portant a terme altres proves, una cosa que segons ell va portar a la «confusió».
Enmig de les vagues
Niubó haurà d’explicar per què no es va detectar a temps aquest error, però també per què s’ha esperat fins ara a informar del que va passar, a finals de juliol, amb tota la comunitat educativa de vacances. La conselleria ha reconegut que va tenir constància d’aquesta «incidència» al març, en plenes vagues docents, tot i que al·leguen que la confirmació oficial no es va obtenir fins fa «relativament unes quantes setmanes».
D’aquesta tardança, justament, s’han queixat els sindicats. Ustec, el representant majoritari dels treballadors, va acusar aquest divendres el Govern d’ocultar durant mesos la mostra defectuosa per estalviar-se el debat públic que podia provocar, enmig del curs i del conflicte laboralobert amb els professors. Un conflicte que, avui dia, continua sense resolució: hi ha una vaga convocada per al primer dia de classe, i persisteix el boicot de més de 1.300 centres a les sortides i les colònies per al curs vinent.
Preguntat per això en la mateixa entrevista, el secretari de Millora Educativa ha dit que el curs començarà amb moltes de les millores acordades en els últims mesos, com la incorporació de més de 1.700 docents, amb els quals el Govern confia poder «reduir el suflé» de les reivindicacions.
La resposta dels directors
Però no només els sindicats educatius han aixecat la veu, també ho han fet els directors dels centres. Estan molestos perquè consideren que el Govern els ha traslladat la responsabilitat del fiasco, quan ha assenyalat que són els docents els que decideixen quins alumnes participen en les proves.
«Una vegada més, es posa el focus en els centres i en les seves direccions, que acaben sent assenyalats com a responsables d’un problema que va molt més enllà del seu àmbit d’actuació. ¿Algú creu realment que 51 centres s’han equivocat alhora?», ha denunciat l’Associació de Directius de l’Educació Pública de Catalunya (AXIA) a través d’un comunicat. A més, denuncien que no es tracta d’un error «administratiu» o «tècnic», sinó d’un fiasco que «posa en qüestió la credibilitat d’una institució».
«Un país que renuncia a avaluar-se amb rigor és un país que acaba governant a cegues. I una societat que deixa de mirar-se al mirall difícilment pot saber cap a on va», rematen.
Continuen les crítiques de l’oposició
De moment, les respostes donades fins ara pel Govern no han calmat els ànims de l’oposició. La líder de Junts al Parlament, Mònica Sales, ha apuntat directament contra el president Salvador Illa, que és al Vietnam de viatge oficial, per no haver-se pronunciat encara sobre la qüestió. «Continua sense obrir boca. A la mala gestió del seu Govern s’hi suma la seva falta de lideratge. Se n’ha anat sense donar cap explicació ni assumir cap responsabilitat política», ha denunciat Sales a través de les xarxes socials.
«El problema és el de sempre: el Govern falla i el president Illa calla. Tenim un Govern desbordat i un president absent», ha rematat.
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