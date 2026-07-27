Previsió meteorològica
L’Aemet adverteix d’una nova pujada dels termòmetres a partir de dimarts que podria desembocar en la quarta onada de calor de l’estiu
Els models apunten que aquesta nova pujada de les temperatures, que agafarà força a partir de dimarts, elevarà encara més el risc d’incendis a gairebé tot Espanya
Valentina Raffio
Espanya s’endinsa en una setmana protagonitzada, una vegada més, per la calor extrema. L’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) adverteix d’una nova pujada dels termòmetres que, segons apunten els models, podria desembocar en la quarta onada de calor de l’estiu. Els pronòstics apunten que els termòmetres tornaran a pujar a partir d’aquest dimarts i deixaran valors per sobre dels 40 graus en diversos punts del país. Els experts afirmen que l’augment de la calor i l’escassetat de precipitacions a moltes zones elevaran encara més el risc d’incendis fins a arribar a valors «molt alts» o «extrems» a gairebé tot el país. Les autoritats demanen extremar les precaucions davant aquest episodi d’altes temperatures a causa tant del perill que suposa aquest fenomen per a la salut de col·lectius vulnerables com per fenòmens com, per exemple, l’aparició de nous focs forestals.
Després d’un cap de setmana d’inestabilitat atmosfèrica i amb temperatures suaus per a aquestes dates, aquest dilluns els termòmetres pujaran de manera gairebé generalitzada a tot Espanya i, segons adverteix l’Aemet, s’iniciarà així un nou ascens de les temperatures. Al sud de Galícia s’arribarà als 36 graus, mentre que a Extremadura i la vall del Guadalquivir rondaran els 38. Durant la tarda es podran registrar algunes pluges en alguns punts del país. A més, el vent de llevant bufarà amb força a l’estret de Gibraltar i al camp de Cadis, una situació que també es mantindrà durant la jornada de dimarts.
Dimarts la calor continuarà guanyant intensitat. Les temperatures pujaran tant de dia com de nit, amb mínimes d’entre 22 i 24 graus al litoral mediterrani, Extremadura i la vall del Guadalquivir, cosa que dificultarà el descans. Les màximes superaran de manera general els 36 i 38 graus a l’interior, mentre que al sud de Galícia, la vall de l’Ebre, la zona centre i bona part de la meitat sud s’arribarà als 38 o 40 graus. A les valls del Tajo, el Guadiana i el Guadalquivir es podran superar els 40 graus. Per a aquella jornada s’han activat avisos per calor en una dotzena de comunitats autònomes.
Dimecres continuarà l’ascens de les temperatures, especialment al centre, l’est peninsular i les Balears. Gran part de l’interior tornarà a superar els 36 i 38 graus, mentre que al Cantàbric oriental s’arribaran als 38 o 40 i a la vall de l’Ebre, així com en zones baixes del centre i sud, tornaran a depassar-se els 40 graus. Només s’esperen algunes tempestes aïllades en àrees muntanyoses de l’est peninsular, amb predomini de cel serè a la resta. Dimecres també són una dotzena les comunitats autònomes en avís. A Catalunya, el Meteocat ha activat ja la primera tanda d’avisos per calor relacionats amb aquest episodi a tota la zona del Ponent de Lleida.
De cara a la segona meitat de la setmana, tot i que el pronòstic presenta una mica més d’incertesa, tot apunta que la calor continuarà sent molt intensa o, amb poques variacions en les temperatures i escasses precipitacions, tret d’algun plovisqueig ocasional al Cantàbric. Els models apunten que les altes temperatures podrien continuar agafant intensitat i extensió. Si es confirma, aquest episodi podria passar a classificar-se com la quarta onada de calor extrema de l’estiu a Espanya.
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