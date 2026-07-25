40 confinaments per incendis forestals des del juny amb més de 140.000 afectats: "Dins de casa és on estàs més segur"
Els bombers alerten de la dificultat de protegir les zones residencials disseminades a la natura
Pau Cortina / Guifré Jordan
Els bombers han ordenat en el que portem d’estiu 40 confinaments de població en una trentena d’incendis forestals, amb almenys 140.000 veïns afectats en total. El cos de la Generalitat explica a l’ACN que, de les diferents vies d'autoprotecció davant d’un incendi, el confinament és "la més eficient i ràpida", i menys arriscada que l’evacuació. "Dins de casa sempre estaràs més segur que fora", diu l’inspector Miquel López sobre una estratègia que no és nova, però que, reconeix, enguany ha tingut més ressò pels episodis de simultaneïtat d’incendis i pel foc d’Almeria, on van morir 13 persones. Ara bé, els bombers alerten de la dificultat de protegir les zones residencials disseminades: "Viure a la natura té riscos, i n’hem de ser conscients".
En el primer mes i mig de campanya d’incendis d’estiu ja s’han confinat alguns municipis sencers, barris, urbanitzacions "compactes" i disperses, càmpings, polígons i masos i cases aïllades. En total, més de 140.000 persones s’han hagut de confinar a casa seva per la proximitat d’un incendi, segons les dades facilitades pel cos de bombers a l'ACN.
El foc iniciat a Carme, a l'Anoia, és el que ha obligat a tancar més gent al seu domicili fins ara, 33.000 persones. El de Tiana, que va començar el 26 de juny, va confinar-ne 30.000, mentre que el de Guimerà, a l'Urgell, va afectar 21.000 persones, inclosos alguns residents de Tàrrega. L'incendi de les Gavarres, el que ha calcinat més hectàrees fins ara, va obligar les autoritats a confinar més de 17.000 residents.
"Són decisions que s'han de prendre de pressa, sovint", diu l’inspector dels Bombers de la Generalitat. Miquel López remarca que allò que "no poden permetre" és que hi hagi població "que es trobi a mig camí entre una evacuació i casa seva, perquè aquest és el lloc on estadísticament i històricament hem tingut tots els incidents, i sobretot, tots els morts". "Quan és planificada, l’evacuació òbviament és el més segur, però el confinament és el més eficient i el que es pot fer més ràpidament", raona. En aquest sentit, el portaveu dels bombers afirma que no hi ha hagut canvis en l’estratègia de prevenció de danys humans aquesta temporada respecte de les anteriors.
Com en un accident químic
Per la seva part, des de Protecció Civil observen "un canvi" respecte del moment en què es fan els confinaments, ja "a l’inici dels incendis”, davant la velocitat i intensitat que els bombers estan observant cada cop més en els inicis dels focs. "En aquest sentit, estem seguint una estratègia amb els incendis que podria ser equivalent a la que aplicaríem en cas d’un accident químic, quan l’afectació és immediata; així ens avancem al potencial probable que pot tenir l’incendi", remarca a l’ACN el subdirector de l’organisme, Sergio Delgado.
En aquest sentit, Delgado celebra que el sistema de missatges ES-Alert als mòbils ha vingut per millorar la immediatesa i l’abast de l’aplicació d’aquestes ordres. Amb tot, matisa, hi ha casos en què no s’ha utilitzat aquesta tecnologia, que també té limitacions. D’una banda, la cobertura de la xarxa d’antenes mòbils no és infal·lible i hi ha indrets on els missatges no arriben. De l’altra, hi ha casos de confinaments en nuclis de població molt petits, fins i tot de cases disseminades a l’entorn rural, on tampoc és pertinent, segons Protecció Civil. "Són situacions en què potser la zona que s'ha de confinar és molt petita, molt concreta, i per confinar aquell espai hauríem d'enviar un missatge més ampli (fent ús d’antenes allunyades d’aquella zona), i, per tant, sobre-alertem massa població", il·lustra Delgado. En aquests dos contextos, són els ajuntaments a través dels seus canals de difusió, o el cos de bombers amb la seva presència física a la zona, els qui comuniquen l’ordre directament als residents.
"La gent es comporta bé"
Pel que fa al compliment d'aquestes ordres, l’inspector dels bombers diu que la població, en general, en fa cas. "No deixa de ser una situació estranya per ells, estan neguitosos i necessiten informació; però no estan mai sols, ja que sempre tenim recursos a la zona, almenys per dir-los "quedeu-vos a casa, no sortiu", exposa.
Més enllà d’obeir la instrucció de no sortir de casa, l’inspector recorda que també cal "preparar" llar i entorns davant la proximitat d’un foc. "No deixis obertures, tanca finestres i no deixis cap material combustible a l’exterior", recomana.
La "dificultat" de les urbanitzacions disperses
Des del cos de Bombers admeten que la seguretat del confinament domiciliari varia en funció de l’entorn on estigui el lloc de residència. Els nuclis urbans són els més segurs, seguits de les urbanitzacions que anomenen "compactes" (amb carrers asfaltats i tots els serveis), i, en darrer lloc, hi ha les urbanitzacions disseminades al medi rural i els masos aïllats, que és l'entorn on es donen pitjors condicions per garantir la seguretat. El foc "no es comporta igual", i per tant "els seus efectes per a la gent en aquests entorns no són exactament els mateixos", assenyala López sobre les "dificultats" d’evitar que les flames arribin a cremar l’habitatge en aquests casos.
D’altra banda, reclama més prevenció i coneixement del medi per part dels mateixos habitants. "Estic segur que si anem a una urbanització i preguntem quina és la ruta d'escapament, o quin és el teu lloc segur on has d'anar en cas d'evacuació, la gent no ho sap", assegura.
Una campanya amb molts incendis
El nombre de confinaments ordenats enguany fins a mitjan juliol és més alt que la temporada passada, però això, en part, és perquè també ha incrementat el nombre d’incendis. Segons l’inspector, aquesta campanya és bastant més moguda que l'anterior, i en xifres globals els Bombers compten una mica més d’un miler de focs amb vegetació (comptant, en aquest cas, tots els avisos que reben, del més petit foc a un incendi forestal gran), mentre que l’any passat aquestes alçades "estàvem parlant d’uns 800".
De fet, la xifra inusualment alta de focs forestals del recompte global dels bombers també es confirma amb el registre del Departament d'Agricultura, que en recull 242 entre l'1 de juny i el 19 de juliol, en una recopilació dels més rellevants. Es tracta del nombre més alt des de l'inici de la sèrie, el 2011, superant els 220 de l'any passat en el mateix període, la campanya amb més incendis fins ara segons el mateix recull.
També és elevada l'extensió de bosc que ha cremat, si bé en aquest cas no tant com l'any passat. Tal com consta a la base de dades d'Agricultura, en el primer mes i mig de la campanya forestal d'aquest any s'han cremat 4.387 hectàrees. Es tracta de la meitat de les que es van calcinar l'any passat en les mateixes dates, 8.569, sobretot per l'incendi declarat a la Segarra i que també va afectar la Noguera i l’Urgell, i també per les més de 3.000 de Paüls (Baix Ebre). Tot i això, els anys 2019 i 2022 són els únics altres anys amb una superfície afectada més elevada que aquest 2026 a la mateixa alçada d'any.
López atribueix les xifres d’aquest curs a l’episodi "molt llarg" de temperatures elevades que s'està registrant, amb "entrades" de vents de sud, que han fet que tota la humitat que acumulaven els boscos de la primavera plujosa s’hagi perdut. "Tenim tota la vegetació estressada, perdent la fulla, a punt per cremar", constata.
Davant d’aquesta situació, reclama "una estratègia a escala de país -com es va fer, diu, amb els darrers episodis de simultaneïtat de 30-40 incendis diaris-, per evitar el col·lapse de l'estructura i per poder garantir al màxim de gestió dels incendis".
En aquest aspecte, i de nou en l’àmbit dels confinaments, el 2024 es va fer una revisió del pla Infocat que dona al cos de bombers la "potestat" (cobertura legal) per ser qui determina les zones amb potencial de risc que s’han de confinar en cas d’incendi. Segons l’opinió de Protecció Civil, aquesta ha estat una de les contribucions positives per agilitzar un sistema de prevenció que aquest estiu ja s’ha aplicat en una quarantena d’ocasions a Catalunya.
- Entrarà en vigor: Desapareixen els sobres de quètxup, maionesa i sucre als bars i restaurants a partir de l’agost
- Ábalos presenta una queixa davant del jutge perquè un gos de vigilància va frustrar un vis a vis amb la seva parella
- Catalunya copia el model alemany ‘Langzeitkonten’ per anticipar la jubilació dels seus funcionaris
- Miquel Duran: 'No faig servir la IA per a res, faig coses que no s’han d’endollar, però, en canvi, tenen llum i moviment
- Necrològica Kevin Manuel Rodríguez
- Pau Cubarsí: 'Els meus pares han treballat molt dur, són els que em mantenen amb els peus a terra
- Les empreses necessiten gastar fins a 210 euros perquè un treballador guanyi 100 euros nets més, segons Pimec
- Montse Virgili: 'Escriure m'ha servit per estimar d'on vinc i acceptar l'herència de les meves mares, àvies i totes aquestes dones que eren família d'alguna manera