Incendis forestals
Més de 25.600 persones evacuades i almenys 63.500 confinades pels incendis forestals d’aquest estiu
Catalunya és la comunitat autònoma amb més persones confinades fins ara, superant les 55.000
Cristina Sebastián
Els incendis forestals registrats a Espanya durant l’estiu del 2026 han obligat a evacuar més de 25.600 persones, tenint en compte les 10.000 noves evacuacions que s’han produït avui en l’incendi de la Comunitat de Madrid.
A més, fins ara les autoritats han hagut de confinar 63.505 persones, segons un balanç provisional dels principals episodis ocorreguts fins al 23 de juliol.
Les mesures de protecció han afectat desenes de municipis repartits per diverses comunitats autònomes, amb una incidència especial a Catalunya, Castilla i Lleó, Aragó, Andalusia i la Comunitat de Madrid. Els desallotjaments preventius i els confinaments s’han adoptat per protegir la població davant l’avanç de les flames, la proximitat del foc a zones habitades i la presència de fum, fet que ha obligat en alguns casos a tallar carreteres i suspendre temporalment l’activitat als municipis afectats.
Incendis amb més persones evacuades
Fins ara, l’incendi que ha obligat a evacuar més persones és el que encara continua actiu i sense perimetrar a la Sierra Oeste de Madrid. Segons les dades provisionals 20.000 persones han estat evacuades fins aquest divendres.
Després de Madrid, el segon incendi amb més persones evacuades és el declarat a Navaluenga (Ávila), on al voltant de 1.500 persones han hagut d’abandonar els seus habitatges o allotjaments. El segueix l’incendi de Los Gallardos (Almeria), on les autoritats van evacuar 1.468 persones, mentre que unes altres 1.300 van romandre confinades als seus domicilis fins que van millorar les condicions de seguretat.
Entre els incendis amb un nombre elevat de desallotjaments també hi ha els d’Orés (Saragossa), amb 1.000 persones evacuades; La Mierla (Guadalajara), amb 700; Brieva (Segòvia), amb 420 i Grazalema (Càdiz), amb 188, a més d’altres episodis en què les evacuacions van afectar urbanitzacions, càmpings o petits nuclis rurals.
Catalunya concentra els confinaments més nombrosos
Els confinaments més nombrosos registrats fins avui es concentren a Catalunya, amb més de 55.000 persones confinades. L’incendi de Montornès de Segarra (Lleida) va obligar a quedar-se a casa unes 21.000 persones, i es va convertir en l’episodi amb més persones confinades de l’estiu.
A aquest s’hi suma l’incendi que va afectar la localitat de Navarcles (Barcelona), on 19.531 persones van haver de ser confinades. També destaquen els incendis de Sentmenat (Barcelona), amb 7.500 persones confinades, i Carme (Barcelona), on unes 4.500 persones van romandre als seus domicilis com a mesura preventiva per evitar l’exposició al fum i facilitar la feina dels serveis d’extinció.
A més, a Aiguamúrcia (Tarragona) es van haver de confinar 500 persones; a Gavà (Barcelona) van ser 6.000; a Torreflor (Tarragona), 1.392, i a Montroig del camp (Tarragona), 1.000.
Aquests confinaments, que en alguns casos es van prolongar durant diverses hores, van permetre limitar els desplaçaments de la població mentre els equips d’emergència controlaven l’evolució dels incendis.
Incendis de menor dimensió
El registre reflecteix igualment nombrosos incendis amb un impacte més localitzat, però que també van fer necessària l’adopció de mesures de protecció civil. És el cas de Peñarroya de Tastavins (Terol), amb 37 persones desallotjades; o Ezcaray (La Rioja), on només va caldre evacuar cinc persones.
En altres incendis, com els registrats a Mazarrón (Múrcia), Camarasa (Lleida) o Yeste (Albacete), les autoritats van ordenar evacuacions o confinaments preventius. L’adopció d’aquestes mesures respon habitualment a la proximitat de les flames als habitatges o a la presència de fum dens.
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