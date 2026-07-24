Al juliol
El jutge del 3% reactiva la investigació del finançament de CDC amb Triacom amb nous imputats
Ángeles Vázquez
El jutge de l’Audiència Nacional Santiago Pedraz reactivarà la peça del cas 3% que segueix en instrucció, la relativa al presumpte finançament de Convergència Democratica de Catalunya (CDC) mitjançant una suposada facturació falsa a través de la productora de televisió Triacom, amb la presa de declaració de cinc nous imputats, que entre el 12 i el 14 de juliol compareixeran per videoconferència.
En una providència el titular del Jutjat Central d’Instrucció número 5 ha fixat per al primer dia la declaració de Diego Garzón Uribe i els seus dos fills, Diego i David Garzón López. Dos dies després ho faran Gonzalo i Esteve Niubó Mir. La citació obeeix a una petició d’Anticorrupció, que distingeix entre els Niubó, residents al municipi de Mollerusa, i els Garzón, encarregats de fer instal·lacions, tot i que les dues famílies formarien una presumpta cadena de facturació falsa des de Triacom per finançar CDC, informa Europa Press. Un jutjat de Lleida va remetre a l’Audiència Nacional aquesta part de la trama per a la seva incorporació a la part del 3% encara en instrucció.
Rere els principals imputats
Una setmana abans, el jutge Pedraz prendrà declaració als principals imputats d’aquesta peça: l’exgerent de TV-3 i administrador de Triacom, Oriol Carbó, l’exdirector de Meteocat Oriol Puig i l’administrador d’Hispart, Juan Manuel Parra.
El fiscal Anticorrupció adscrit al cas, José Grinda, sostenia en l’escrit en què va instar la compareixença que, «segons es desprèn de la documentació obtinguda del Meteocat, i recull l’informe policial del 27 d’abril del 2022, hi va haver un procés de licitació fraudulent i un cobrament de Triacom de 70.800 euros (amb data final del 3 de febrer del 2016) malgrat no existir cap treball ni servei que ho justifiqués».
En aquesta peça del cas 3%, el jutge Pedraz investiga «una singularitat dins el patró de comportament habitual» seguit per al finançament il·legal de Convergència Democràtica de Catalunya. En comptes de fer-se a través de donacions a les seves fundacions Catdem i Fòrum Barcelona, el jutge explica que es va recórrer a Triacom Audiovisual i en particular al seu representant, Oriol Carbó, que també va ser gerent de TV-3. Així es va pagar a Joan Manuel Parra el deute que el partit va contraure amb la seva empresa de producció audiovisual, Hispart, per la campanya electoral del 2010. Van ser 750.000 euros que Triacom va pagar en benefici de CDC a través de factures falses.
En una interlocutòria el magistrat explicava que durant la instrucció s’havia detectat «un possible patró d’actuació que revela que Triacom hauria sigut utilitzada per complir diferents funcions». A més de cobrir el deute contret per CDC amb factures falses, rebia els diners que en realitat responien a donacions de certes empreses, com Telefónica, i pagaven les despeses particulars de persones «lligades directament i indirectament» al partit, com l’alcalde de Fondarella, Joan Reñe; Anna Vidal, dona d’Oriol Pujol, i Sandra Buevaron, dona de l’ex alt càrrec convergent David Madí, imputat en Voloh.
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