Citacions al juliol
El jutge del 3% imputa l’exdirector del Meteocat pel finançament de CDC
El magistrat també prendrà declaració com a investigats a l’exgerent de TV3 i a l’administrador de Triacom
EP
El jutge de l’Audiència Nacional Santiago Pedraz, encarregat de la instrucció del cas 3%, prendrà declaració entre el 5 i el 7 de juliol com a investigat a l’exgerent de TV3 i administrador de Triacom Oriol Carbó.
Fonts jurídiques han informat a Europa Press que aquells dies el titular del Jutjat Central d’Instrucció Número 5 escoltarà també com a investigats l’exdirector de Meteocat Oriol Puig (germà de l’exconseller de CDC Felip Puig) i l’administrador d’Hispart, Juan Manuel Parra.
Aquestes noves declaracions acordades per l’instructor arriben després que la Fiscalia Anticorrupció presentés un escrit datat aquest mateix dijous en què sol·licitava aquestes diligències i descrivia l’«entramat de finançament il·legal de CDC a través de la facturació falsa».
Respecte de Carbó i Puig, segons explica el fiscal José Grinda, l’execució del requeriment judicial relatiu a Meteocat –-el Servei Meteorològic de Catalunya-– va revelar que la quantitat obtinguda per la productora Triacom de l’esmentat servei autonòmic va respondre a un frau orquestrat per tots dos.
«Segons es desprèn de la documentació obtinguda del Meteocat, i recull l’informe policial aportat amb l’Ofici del 27 d’abril del 2022, es va produir un procés de licitació fraudulent i un cobrament de ‘Triacom’ de 70.800 euros (amb data final de 3 de febrer del 2016) malgrat no existir treball cap ni servei que el justifiqués», assenyala el fiscal en el seu escrit, a què ha tingut accés Europa Press.
Disseny i implementació de la campanya de CDC
En relació amb Parra, Anticorrupció apunta que des del començament d’aquesta peça s’ha acreditat que Hispart va prestar serveis a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) consistents a dissenyar i implementar la campanya de comunicació per al partit corresponent a la campanya electoral de les eleccions del 2010, generant un deute d’aproximadament 750.000 euros.
En el seu escrit, la Fiscalia assenyala que consta com l’exgerent de CDC Germá Gordó es va dirigir a Carbó i li va donar instruccions perquè abonés a Parra el deute» que el partit «havia contret amb ell» i amb Hispart per l’organització i producció de l’esmentada campanya electoral.
La quantitat total abonada per Triacom a Hispart per compte i en benefici de CDC, afirma el fiscal, va ascendir aproximadament a 750.000 euros. «Per a això, Carbó i Parra es van posar d’acord a simular de manera completa uns documents destinats expressament i directament a l’activitat econòmica», afegeix.
En aquest context, Anticorrupció explica que la conversa la gravació de la qual va aportar al procediment el mateix Parra revela que aquest investigat era conscient del caràcter fictici de les factures que girava contra Triacom.
«Aquest caràcter fictici era, segons s’ha dit, de caràcter absolut. És a dir, no només es faltava a la realitat en la descripció del concepte, sinó que s’originaven uns documents que incloïen una empresa absolutament aliena a la realitat subjacent dels pagaments pretesos», remarca la Fiscalia.
En un ofici policial, continua, s’acredita que les societats Audio Visuales Exit, S. L., Hispart, S. L. i Estereo Rent, totes propietat de Juan Manuel Parra, van rebre diverses quantitats de Triacom.
En conclusió, el Ministeri Públic addueix que els «pagaments realitzats a Parra i les seves empreses per Triacom són part d’un entramat de finançament il·legal de CDC a través de facturació falsa, havent d’investigar-se si, a més d’aquestes tres societats, Juan Manuel Parra va rebre altres quantitats de Triacom».
La peça Triacom
La peça Triacom és una de les línies d’investigació de la causa on el jutge Pedraz intenta dilucidar si alts càrrecs de CDC, en connivència amb funcionaris i empresaris, «van posar en marxa una estructura per finançar il·legalment aquest partit polític de manera encoberta».
Per a això, conforme al relat judicial, «alteraven tota mena de concursos públics amb la finalitat de ‘dirigir-los’ cap a les empreses dels empresaris connivents, els qui, al seu torn, realitzaven ‘donacions’ a fundacions lligades a CDC».
L’anterior titular de l’esmentat jutjat, José de la Mata, va apuntar el 2019 que Triacom podia estar implicada en el presumpte finançament il·legal de CDC tot i que amb una operativa diferent. La seva «singularitat» rauria en el fet que, en comptes de fer donacions a les fundacions, pagaria deutes contrets pel partit català amb altres empreses justificant-ho mitjançant factures falses.
En concret, va detallar que hauria saldat un deute contret amb CDC amb la mercantil Hispart, especialitzada en producció audiovisual, per la campanya electoral del 2010. La quantitat abonada per Triacom per aquest concepte hauria sigut d’uns 750.000 euros.
De la Mata va advertir llavors que Triacom també s’hauria utilitzat per pagar despeses particulars de persones lligades directament o indirectament a CDC, entre les quals va esmentar l’expresident de la Diputació de Lleida Joan Reñé o la dona d’Oriol Pujol Ferrusola, un dels fills de l’expresident català Jordi Pujol.
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