En el cas 3%
El jutge pregunta a 21 entitats sobre el presumpte finançament il·legal de CDC a través de Triacom
Ángeles Vázquez
El jutge de l’Audiència Nacional Santiago Pedraz ha cursat un total de 21 requeriments a diferents entitats, entre les quals hi ha empreses, com Mediapro i Benito Arnó, però també institucions, com diferents departaments de la Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona, per recollir informació amb què poder avançar en la investigació que té oberta sobre el presumpte finançament irregular de CDC a través de Triacom, van informar a EL PERIÓDICO fonts jurídiques.
Els requeriments, remesos a través de la Guàrdia Civil, també han sigut rebuts pel centre de telecomunicacions de la Generalitat, la Corporació de Mitjans Audiovisuals i la Sindicatura de Comptes, entre d’altres. La petició d’informació s’ha produït a la peça Triacom, que a diferència del gruix del cas 3% segueix en instrucció. En aquesta el principal imputat és l’exgerent de TV-3 Oriol Carbó, alt executiu de la productora Triacom Audiovisual i del qual existeixen «indicis» que va seguir «instruccions especifiques de Germà Gordó» perquè pagués un deute que Convergència Democràtica de Catalunya tenia amb l’empresari Joan Manuel Parra des de la campanya electoral del 2010.
Inexistents col·laboracions
Es van utilitzar factures per «suposades i òbviament inexistents col·laboracions» de les empreses de Parra en «produccions audiovisuals de Triacom Audiovisual SL per a la Corporació Catalana de Mitjans Audivisuals» amb què s’hauria saldat un deute del partit per «aproximadament uns 750.000 euros» amb l’empresari. Els diners els hauria entregat Parra a Convergència, segons ell mateix ha confessat en el cas del 3%, per a les eleccions del 2010, a canvi de rebre contractes públics.
L’anterior titular del Jutjat Central d’Instrucció número 5, José de la Mata, va donar per conclosa la investigació de la peça principal i va proposar jutjar els exgerents de CDC Daniel Osàcar, Andreu Viloca i Germá Gordó, l’exresponsable jurídic d’aquesta formació Francesc Xavier Sánchez Vera i 28 persones físiques més i 16 de jurídiques, entre les quals figuren Convergència i el PDECat, pels delictes d’organització criminal, frau a les administracions públiques, suborn, tràfic d’influències i blanqueig de capitals en el cas 3%. El magistrat dona per acabada la investigació de l’estructura que entén que tots ells van posar en marxa per finançar «almenys durant 11 anys» Convergència «il·legalment i en forma encoberta».
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