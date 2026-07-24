EMERGÈNCIA NACIONAL
Un còctel de vegetació seca, calor i baixa humitat, el combustible dels incendis extrems de Madrid i Àvila
Els experts assenyalen que «la intensitat de les temporades d’incendis ha augmentat entre un 30-40% de mitjana en les últimes dècades»
Eduardo Rojas Briales, professor de la Universitat Politècnica de València, assenyala que, per protegir els habitatges i l’entorn, un primer pas és dotar-se de normativa autonòmica
Nieves Salinas
Un còctel de vegetació seca, calor i baixa humitat expliquen la intensitat dels incendis extrems de Madrid i Àvila. Una emergència davant la qual han reaccionat experts com Eduardo Rojas Briales, professor de la Universitat Politècnica de València i exsubdirector general de la FAO, que, en declaracions recollides per Science Media Centre España, diu que la voracitat dels focs respon a una acumulació de factors entre els quals destaquen «dos anys seguits molt plujosos amb una aturada sobtada de les pluges al maig i l’arribada immediata de l’estiu amb temperatures altes constants i baixa humitat».
S’hi afegeix, segons l’expert, que es tracta de la zona del sistema Central «amb menys precipitació per la reducció de l’altitud de les cotes més altes i, per això, una vegetació més xeròfita i propensa a cremar que en altres àrees del sistema Central».
A tot això, «s’hi uneix un desplaçament cap al nord del contraalisi (vent d’origen tropical sec i càlid del SW) en els últims anys, que es precipita a terra en zones elevades al sud del carrusel de borrasques temperades i que és ben conegut a Tenerife i La Palma, en els incendis de les pinedes més elevades».
Pluja i tempestes
Eduardo Rojas Briales afirma que, des de la vertical de Àvila ciutat fins pràcticament El Escorial (Madrid), el sistema Central s’enfonsa uns 1.000 metres, perdent gran part de la seva capacitat d’atracció de pluja i tempestes, i facilitant també l’intercanvi de masses d’aire més càlides i seques des del sud.
«Amb això, desapareixen els elements temperats i d’alta muntanya (pi roig, roure reboll…) per ser substituïts per pi pinastre i pi pinyer, a més d’alzina. Addicionalment, els sòls no retenen gaire aigua ni nutrients i són força superficials», afegeix.
Finalment, apunta aquest expert, «la forta pressió immobiliària de Madrid i la qualitat d’aquests paisatges han generat moltes construccions disperses, en part anteriors a una regulació urbanística moderna, i que comporten molts riscos i distracció d’efectius».
La vegetació
Víctor Resco de Dios, professor d’Enginyeria forestal i Canvi global de la Universidad de Lleida, assenyala, per la seva banda, que «la intensitat de les temporades d’incendis ha augmentat entre un 30-40 % de mitjana en les últimes dècades».
«Fa molts anys que advertim d’això. Aquest augment de la intensitat es deu a tota l’energia emmagatzemada als boscos en forma de biomassa, com a resultat de l’abandonament rural i, de vegades, de polítiques ambientals excessivament proteccionistes. També, d’altra banda, perquè l’atmosfera està carregada d’energia dessecant, com a conseqüència de la crema de combustibles fòssils», indica Resco de Dios, que també és investigador d’Agrotecnio.
La vegetació
Pel que fa al paper que té la vegetació en aquestes zones, Resco de Dios afegeix que «el que és important no és el tipus de vegetació, sinó el tipus de combustible, és a dir, quanta biomassa hi ha i, sobretot, com està connectada espacialment. Per això parlem de crear paisatges mosaic, on es creen discontinuïtats en el paisatge: zones on la intensitat de les flames disminueix i els bombers poden apagar els incendis».
Assegura que s’assenyalen els pins i els eucaliptus com a culpables dels incendis quan «la realitat és que el 70% del que crema són matollars i que la superfície de pinedes afectada està disminuint (els incendis en eucaliptars sempre han estat anecdòtics, ja que ocupen una superfície molt petita)».
Espais protegits
Per contra, els estudis indiquen «com els espais protegits cremen cada vegada més, precisament per aquesta continuïtat en la vegetació i en la biomassa (cosa que no vol dir que els espais protegits siguin dolents, sinó que cal gestionar el combustible i el foc)».
¿Què es pot fer perquè les flames no causin tants danys?: «Gestionar el combustible, la biomassa, el que crema en un incendi. Hem de gestionar un milió d’hectàrees a escala nacional, centrats en uns eixos de confinament a escala nacional i regional, punts estratègics a escala de massís i després, addicionalment, a escala local amb els plans de prevenció», respon el professor d’Enginyeria Forestal.
Protegir els habitatges
A la pregunta de com protegir els habitatges i l’entorn de les zones afectades, Eduardo Rojas Briales indica que «un primer pas és dotar-se de normativa autonòmica orientada a prevenir incendis a les zones d’interfície urbanoforestal (un foc que es propaga al límit on les zones habitades i les àrees forestals es troben o es barregen) adaptada a cada territori i legislació».
Tot seguit, afegeix, «exigir als ajuntaments, de manera individual o conjunta, que disposin de plans per prevenir i minimitzar incendis d’interfície en un sentit integral, oferint ajudes per executar-los, especialment als ajuntaments més petits i amb menys capacitat econòmica».
Dins de les activitats previstes cal preveure formació i simulacres amb els veïns, especialment en relació amb l’evacuació quan sigui necessària. «Hi ha comunitats autònomes que han avançat molt en aquest àmbit i es podrien utilitzar com a referència amb les adaptacions necessàries», conclou.
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